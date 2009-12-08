Премьер предлагает осуществлять госзакупки только у производителей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает осуществлять государственные закупки исключительно у производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании правительства.

«Раньше предусматривалось, что при государственной закупке могут быть задействованы так называемые «дилеры», «дистрибуторы», «агенты» и тому подобное – это была самая большая ошибка, которой допустило наше правительство», - сказала она.

Глава правительства предложила внести соответствующие изменения в закон о государственных закупках, которыми предусмотреть нормы о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства исключительно у производителей.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предлагает на законодательном уровне запретить возможность пересмотра контрактов после проведения тендера.

«Зачем такая профанация – когда после тендера кто-то может подправить этот контракт. Необходима четкая императивная норма – запретить любой пересмотр контрактов после проведения тендера: ни курс доллар-гривня не суть важно, ни любые другие аспекты», - подчеркнула она.

Премьер также предложила при проведении тендеров и аукционов вернуться к возможности применения процедуры редукциона, когда при проведении конкурса допускается ведение торгов на снижение цены на товары, работы и услуги, которые закупаются за государственные средства.

«До сих пор было вообще запрещено, что выходит за все пределы здравого смысла и понимания», - считает она.

Кроме того, премьер предлагает обязать все государственные органы и предприятия в обязательном порядке направлять отечественным производителям информацию о проведении тендеров.

«Только такое информирование, а не печать-сообщение в подпольной газете», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.