Главное на 8 декабря

Хроника дня *** Кабмин создает антикоррупционное бюро; Кабмин принял 14 решений по усилению борьбы с коррупциейобщий фонд Госбюджета по расходам в январе-ноябре выполнен на 99,3%; в Киеве из-за выхода из строя трансформатора на телевышке не работало большинство телеканалов

Коррупция: Кабмин создает антикоррупционное бюро

Правительство Украины намерено создать независимое от всех ветвей власти антикоррупционное бюро для борьбы с коррупцией на всех уровнях власти, сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. "

Мы хотим внедрить на Украине такой опыт, какой есть во многих странах мира, создав независимое от какой-либо ветви власти антикоррупционное бюро, которое будет заниматься как раз расследованием и привлечением к ответственности коррумпированных чиновников", - сказала Тимошенко, открывая внеочередное заседание правительства во вторник.

По словам премьера, на этом заседании правительство рассмотрит 14 проектов документов, призванных сделать борьбу с коррупцией более эффективной, в частности, премьер предлагает в каждом органе власти на Украине создать подразделения, которые "будут инструментом уполномоченного по борьбе с коррупцией".

Тимошенко подчеркнула, что правительство в настоящее время не имеет действенной системы борьбы с коррупцией, премьер пожаловалась, что по итогам проверки Контрольно-ревизионным управлением (КРУ) было составлено 6597 актов о коррупции (причем проверки касались дел до 1 января 2008 года).

Однако, по словам премьера, по этим актам было заведено всего немногим больше 600 уголовных дел. "Сегодня мы в ручном режиме закрываем коррупционные схемы", - заявила Тимошенко. Она также подчеркнула, что обнаруженные КРУ факты коррупции относятся к сфере деятельности Партии регионов, когда она была при власти.

Тимошенко пообещала, что после выборов президента, она вернется к этому вопросу и все чиновники, которые были замешаны в коррупции, понесут наказание. Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович являются основными конкурентами на предстоящих 17 января 2010 года президентских выборах.

Тимошенко напомнила, что 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. По ее словам, ежегодно в мире 1 триллион долларов "дается в виде взяток". На Украине это явление также широко распространено, напомнила премьер. "Страна получила для поддержания своей независимости колоссальную собственность, промышленную, большую государственную собственность... но все, что только имела Украина за 18 лет, вместо того, чтобы быть поставленным на служение народу... все это пошло в карманы и чиновников

Правительство приняло 14 решений по усилению борьбы с коррупцией

Правительство приняло 14 решений по усилению борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, решения были одобрены сегодня на заседании Кабинета министров.

Подытоживая заседание, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Решение принято единогласно».

Глава правительства поблагодарила все общественные организации, которые приняли участие в подготовке и обсуждении решений правительства по борьбе с коррупцией.

«Я надеюсь, что мы совместно, в том числе и с профсоюзами, и с работодателями доработаем эти документы и сможем их сделать реальностью нашей жизни», - добавила она.

В частности, правительство одобрило антикоррупционную стратегию Украины, законопроект о внесении изменений в законодательство о государственных закупках, о порядке передачи подарков, полученных во время проведения официальных мероприятий.

Финансы: Общий фонд Госбюджета Украины по расходам в январе-ноябре выполнен на 99,3%. Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, по итогам января-ноября т.г. размер открытых ассигнований (без учета расходов на обслуживание государственного долга и межбюджетных трансфертов) составил 111,597 млрд. грн, что на 824 млн. грн. меньше плана.

Также, по информации Госказначейства, расходы по обслуживанию госдолга с начала года (по состоянию на 7 декабря) составили 7,547 млрд. грн. (по внутреннему долгу – 3,666 млрд. грн., по внешнему – 3,881 млрд. грн.), или 61,9% годового плана. На погашение госдолга за этот период направлено 28,619 млрд. грн. (по внутреннему – 16,13 млрд. грн., по внешнему – 12,489 млрд. грн.), или 107% годового плана.

Кроме того отмечается, что государственные заимствования предусмотрены росписью финансирования на январь-декабрь 2009 года по общему фонду Госбюджета в сумме 79,913 млрд. грн.: фактически уже поступило 82,809 млрд. грн. (внутренних – 42,735 млрд. грн., внешних – 40,074 млрд. грн.).

По данным Госказначейства, в счет погашения задолженности перед Госбюджетом предприятий-заемщиков по кредитам, привлеченным под государственные гарантии и по субкредитным соглашениям, заключенным в рамках совместных проектов с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, в январе-декабре т.г. предусмотрено поступление 562 млн. грн.: на 7 декабря в бюджет поступило 393,8 млн. грн., или 70,1% плана.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Moody`s не будет снижать рейтинги 17 стран с суверенным рейтингом "Ааа" Наивысшим суверенным рейтингам "Ааа" по шкале международного рейтингового агентства Moody`s, присвоенным 17 наиболее развитым странам, в ближайшее время ничего не угрожает, сообщает агентство во вторник.

"Moody`s подчеркивает, что оно не видит прямых угроз рейтингам 17 стран, у которых (суверенные оценки -ред.) находятся на уровне "Ааа", - говорится в сообщении.

Агентство при этом считает, что бюджетный кризис в некоторых из них, в частности в США, Великобритании, Франции и Германии, может продлиться несколько лет несмотря на то, что глобальный макроэкономический и финансовый кризисы уже могут быть близки к завершению, сообщает РИА Новости.

Доллар снижается после речи главы ФРС Доллар продолжает испытывать давление, снижаясь к иене, после заявления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который развеял ожидания в отношении скорого повышения процентных ставок в США.

Бернанке, выступая перед экономическим клубом в Вашингтоне, сказал в понедельник, что американская экономика по-прежнему испытывает трудности, и безработица будет высокой еще некоторое время, что привело к падению доходности краткосрочных гособлигаций США.

Слова Бернанке привели к снижению спроса на доллар, поскольку развеяли надежды на повышение ставок в скором времени, которые появились после опубликованных в минувшую пятницу данных о меньшем, чем ожидалось, сокращении числа рабочих мест в экономике США.

"Бернанке был главной движущей силой для доллара. Все это касается ожиданий по поводу процентных ставок в США", - сказал Адам Кол из RBC Capital Markets.

По его словам, рост иены сегодня обусловлен спадом ожиданий в отношении того, что низкодоходная валюта Японии снова станет инструментом финансирования операций carry trade.

"Иена показала худшую динамику после данных о занятости (в США), и сегодня она в большем выигрыше", - сказал Кол.

В то же время, евро не смог удержать завоеванные по отношению к доллару позиции после выхода данных о неожиданно резком падении промышленного производства в Германии.

Негативное влияние на евро также оказали опасения по поводу финансового состояния некоторых государств еврозоны из-за сообщения рейтингового агентства Standard & Poor`s о том, что наибольшие риски в Западной Европе угрожают банкам Греции.

К 15.29 МСК евро снизился на 0,15 процента до $1,4798, ранее поднимаясь до $1,4866.

К иене доллар упал на 1,06 процента до 88,54 иены, евро - на 1,2 процента до 131,05 иены.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, вырос на 0,07 процента до 75,818 пункта. сообщает Рейтер.

Строительство: Правительство утвердило Госпрограмму строительства доступного жилья на 2011-2017 гг. Правительство утвердило Государственную целевую социально-экономическую программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2011-2017 годы.

Текст постановления №1249 от 11 ноября т.г. опубликован в газете «Урядовый курьер» (№228, 8 декабря 2009 г.).

Согласно документу, целью программы является повышение уровня обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством, жильем путем усовершенствования действующего и внедрения нового эффективного финансово-инвестиционного механизма государственной поддержки строительства (приобретения) доступного жилья.

Оптимальным способом решения проблемы правительство считает установление более низких, по сравнению с рыночными, процентных ставок по кредитам на строительство и приобретение жилья с целью обеспечения их доступности. Документ также предусматривает осуществление постепенного перехода от безвозмездного предоставления жилья гражданам до его приобретения за счет собственных средств при условии предоставления государственной поддержки. Для отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение жилья за счет государства, этот способ является альтернативным.

Предусматривается, что определение заказчика (застройщика) строительства доступного жилья проводится на конкурсных основаниях.

На первом этапе (2010-2011 годы) предусматривается разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам внедрения финансово-инвестиционного механизма государственной поддержки строительства доступного жилья, апробация механизма финансирования строительства доступного жилья путем реализации пилотных проектов, осуществление мер по преодолению последствий мирового финансового кризиса в жилищном строительстве.

На втором этапе реализации программы (2012-2014 гг.) планируется внедрить механизмы целевого выделения земельных участков и планирования территорий для строительства доступного жилья, провести реконструкцию жилых домов первых массовых серий, зданий нежилого назначения, принадлежащих к сфере управления Минобороны и МВД, модернизировать объектов коммунальной инфраструктуры, а также строительство доступного жилья.

На третьем этапе (2015-2017 гг.) предусмотрено внедрение нового финансово-инвестиционного механизма господдержки строительства (приобретения) доступного жилья, который даст возможность увеличить объемы такого жилья.

Программой предусмотрено строительство 16,6 млн. кв.м и обеспечить жильем 265,8 тыс. семей. В частности, в 2010 году планируется построить (приобрести) 16,319 тыс. кв. м, 2011 году – 800,445 тыс. кв. м, 2012 году – 1,489 млн. кв. м, 2013 году – 1,731 млн. кв. м, 2014 году – 2,244 млн. кв. м, 2015 году – 2,930 млн. кв. м, 2016 году – 3,382 млн. кв. м, 2017 году – 4,18 млн. кв. м.

Прогнозная стоимость строительства (приобретения) 1 кв. м жилья в рамках программы составит от 4730 грн. до 5920 грн. в зависимости от регионов.

Для строительства (приобретения) жилья в рамках данной программы необходимо 88 млрд. 499,75 млн. грн. (без учета ежегодной инфляции). Предусматривается, что программа будет финансироваться за средства госбюджета, местных бюджетов и собственных средств граждан.

Госзакупки: Тимошенко предлагает осуществлять государственные закупки исключительно у производителей Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает осуществлять государственные закупки исключительно у производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании правительства.

«Раньше предусматривалось, что при государственной закупке могут быть задействованы так называемые «дилеры», «дистрибуторы», «агенты» и тому подобное – это была самая большая ошибка, которой допустило наше правительство», - сказала она.

Глава правительства предложила внести соответствующие изменения в закон о государственных закупках, которыми предусмотреть нормы о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства исключительно у производителей.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предлагает на законодательном уровне запретить возможность пересмотра контрактов после проведения тендера.

«Зачем такая профанация – когда после тендера кто-то может подправить этот контракт. Необходима четкая императивная норма – запретить любой пересмотр контрактов после проведения тендера: ни курс доллар-гривня не суть важно, ни любые другие аспекты», - подчеркнула она.

Премьер также предложила при проведении тендеров и аукционов вернуться к возможности применения процедуры редукциона, когда при проведении конкурса допускается ведение торгов на снижение цены на товары, работы и услуги, которые закупаются за государственные средства.

«До сих пор было вообще запрещено, что выходит за все пределы здравого смысла и понимания», - считает она.

Кроме того, премьер предлагает обязать все государственные органы и предприятия в обязательном порядке направлять отечественным производителям информацию о проведении тендеров.

«Только такое информирование, а не печать-сообщение в подпольной газете», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лотерейный бизнес: БЮТ предлагает ввести госмонополию на лотерею Народный депутат Украины Антон ЯЦЕНКО (БЮТ) предлагает законодательно закрепить монопольное право государства на ведение лотерейной деятельности.

Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Закон «О введении моратория на выдачу лицензий на ведение хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей» №5418 от 8 декабря 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте парламента.

Согласно Закону «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности», на сегодня действует мораторий на выдачу лицензий на ведение хозяйственной деятельности частными предпринимателями по выпуску и проведению лотерей.

Законопроектом №5418 предусматривается, что полученные от лотерей средства, после отчисления расходов на ее проведение и на выплату призов, зачисляются в государственный бюджет и используются исключительно на финансирование расходов социального характера.

ТЭК: ЕБРР перенес рассмотрение выделения «Укрэнерго» кредита на строительство линии «Запорожская АЭС – ПС «Каховская» Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) решил перенести рассмотрение вопроса выделения кредита 175 млн. евро под госгарантии системному оператору Украины НЭК «Укрэнерго» для финансирования строительства воздушной линии 750 кВ «Запорожская АЭС – ПС «Каховская» на 26 января.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

Вопрос о выделении компании кредита должен был рассматриваться Советом директоров ЕБРР во вторник 8 декабря.

Как сообщил агентству информированный источник в НЭК «Укрэнерго», перенос срока рассмотрения вопроса о выделении кредита связан с конфликтной ситуацией, возникшей в ноябре ходе строительства компанией линии ЛЭП 330 кВ «Аджалык–Усатово», которая также финансируется за счет кредитных средств, привлеченных у ЕБРР.

«Пока не урегулирован вопрос по Усатово, банк вряд ли будет вести диалог о дальнейшем кредитовании наших проектов», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября т.г. НЭК «Укрэнерго» пыталась возобновить установку высоковольтных опор линии 330 кВ «Аджалык–Усатово» в пределах поселка Усатово. При этом оператор исходил из решения Беляевского суда Одесской области, который 11 ноября т.г. признал незаконными частные строения на земельных участках в пределах санитарной зоны существующей линии. Возобновление работы подрядчиков привело к столкновению жителей поселка с правоохранительными органами, защищавшими строителей линии.

«Укрэнерго» рассчитывает до конца года подписать кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении 350 млн. евро на строительство линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция «Каховская».

Производство: Ющенко открыл на Волыни новую фабрику «NESTLE» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в с. Смолыгив Луцкого района Волынской области принял участие в торжественном открытии первой очереди фабрики по производству продуктов питания ОАО «Волыньхолдинг» корпорации «NESTLE» в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, приветствуя собравшихся с этим событием, Президент выразил убеждение, что новый промышленный объект улучшит обеспечение Украины отечественной пищевой продукцией, будет способствовать приближению к европейским стандартам и созданию новых рабочих мест в регионе и пр.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что такое событие, как сегодняшнее, также являются свидетельством процесса возрождения украинского аграрного сектора. Он напомнил, что в целом на протяжении последних лет в аграрной отрасли произошли позитивные изменения.

«Украина из года в год восстанавливает свой статус житницы Европы», - сказал Президент, напомнив также, что на протяжении последних лет Волынь стабильно собирает ориентировочно 700 тыс. тонн зерна.

Говоря об усилиях, приложенных для развития сектора, Президент обратил внимание на рост объемов инвестиций.

«За эти 4 года Украина имела самые высокие экономические показатели... за эти годы Украина получила 30 миллиардов долларов иностранных инвестиций», - сказал он, выразив убеждение, что в настоящее время удалось создать «уникальное инвестиционное поле, и темпы прироста инвестиций были самыми высокими в Европе».

Глава государства отметил, что кризис является хорошим поводом для поиска новых эффективных путей ведения хозяйства – и сегодняшний пример это ярко доказывает. Он выразил уверенность, что количество успешных проектов, подобных сегодняшнему, в Украине будет увеличиваться при условии осуществления глубоких экономических и бюджетных реформ, продолжения евроинтеграционного курса.

«Если Украина будет иметь украинского премьер-министра, который заботится о реформах, интеграции, через 3-4 года мы будем иметь здесь самую модерную европейскую экономику», - сказал он.

Президент осмотрел первую очередь нового предприятия, в которую входит склад сырья для производственных мощностей ОАО «Волыньхолдинг», и образцы продукции. Как проинформировали главу государства, в складских помещениях с самым современным оборудованием можно будет хранить 250 тыс. тонн продукции в год.

ТВ: В Киеве из-за поломки предохранителей на трансформаторе прекратилась трансляция большинства общенациональных каналов В Киеве прекращена трансляция большинства общенациональных каналов.

Как сообщает официальный сайт компании “Воля-кабель”, в 16.02 прекращена подача телесигнала с Киевского телецентра. Отсутствует сигнал в эфире и отсутствует сигнал со спутника.

Прервалась трансляция каналов Интер, Enter-Film, Enter, Глас, Новый канал, ТЕТ, ТРК Украина, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Украина, СТБ, М1, Тонис, М2, ICTV, 24, Перший національний, Киевская Русь, Сити, КГТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Киев, Кино, К1, К2 в цифровом и аналоговом формате.

Причиной отсутствия телесигнала в Киеве является выход из строя трансформаторов на КРТПЦ

Киев. 8 декабря. УНИАН. Причиной отсутствия телесигнала в Киеве, по предварительным данным, стал выход из строя трансформаторов на центральном Киевском радиотелевизионном передающем центре.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МНС в городе Киеве.

Авария произошла в 16.13. Ее ликвидацией занимаются работники «Киевэнерго».

Компания “Киевэнерго” выясняет причины повреждения предохранителей на трансформаторе Киевского радиотелевизионного передаточного центра (КРТПЦ), из-за чего в столице отсутствовал телесигнал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК “Киевэнерго”, сегодня в 16.02 произошло отключение электроснабжения телевизионной башни (ул. Дорогожицкая,10). Компания выяснила, что причиной отключения стало повреждение двух предохранителей на трансформаторе, который принадлежит абоненту – Концерну РРТ.

При этом линия со стороны подстанции “Киевэнерго” оставалась под напряжением.

Трансформаторная подстанция (ТП) телецентра обслуживается службами “Киевэнерго”. Сегодня в ТП проводились текущие сервисные электротехнические работы, которые предварительно были согласованы с потребителем. Почему у абонента предохранители оказались поврежденными, выясняют.

В 17.10 последствия устранены и питание возобновлено.