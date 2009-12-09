Ющенко сегодня встетится со студентами Сумщины

...и откроет библиотеку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Сумскую область. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности глава государства примет участие в открытии новой межвузовской научной библиотеки Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины». Кроме того, программой поездки запланирована встреча В.ЮЩЕНКО со студенческим активом высших учебных заведений Сумской области.

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