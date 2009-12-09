На Днепропетровщине гриппом заболел почти весь интернат

С диагнозом грипп и ОРВИ попали в больницы 115 воспитанников школы-интерната поселка Котовка Днепропетровской области.

У пяти из них медики уже подтвердили признаки калифорнийского гриппа, сообщает “5 канал”.

Массовую болезнь в Котовской школе-интернате зафиксировали через неделю после окончания карантина. Большую часть воспитанников на время вынужденных каникул забирали домой родственники. Когда дети вернулись, у десяти из них была высокая температура, рассказал директор заведения. Больных отправили домой лечиться в тот же день, однако инфекция распространилась по заведению. И уже за несколько дней с признаками простуды друг за другом попали в больницы 115 из 160 воспитанников школы.

51-го воспитанника интерната в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. У пяти из них медики подтвердили грипп А/H1N1. Врачи говорят, что диагноз установили своевременно, поэтому после приема «Тамифлю” состояние детей улучшается.

Болезнь быстро распространилась из-за того, что дети находились в замкнутом помещении, уверены врачи. Почему медперсонал интерната сразу не изолировал больных, выясняет специальная комиссия.