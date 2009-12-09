Тимошенко отбыла в Германию
10:05, 09 декабря 2009Разное
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На встречу с главой Европарламента
Премьер-министр Украины Ю. Тимошенко отбыла в Германию, сообщает правительственный портал.
Во время визита она проведет встречу с Президентом Европейской народной партии Вильфридом Мартенсом и примет участие в первой пленарной сессии Конгреса ЕНП.
Также премьер встретится с президентом Европарламента Ежи Бузеком и примет участиев круглом столе «Конкурентоспособная Европа».
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