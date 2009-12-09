Тимошенко отбыла в Германию

10:05, 09 декабря 2009
Разное
1

На встречу с главой Европарламента

Премьер-министр Украины Ю. Тимошенко отбыла в Германию, сообщает правительственный портал.

Во время визита она проведет встречу с Президентом Европейской народной партии Вильфридом Мартенсом и примет участие в первой пленарной сессии Конгреса ЕНП.

Также премьер встретится с президентом Европарламента Ежи Бузеком и примет участиев  круглом столе «Конкурентоспособная Европа».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter