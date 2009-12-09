Анонс на 9 декабря

- Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Сумской области. В частности, Глава государства примет участие в открытии новопостроенной межвузовской научной библиотеки Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины». Кроме того, программой поездки запланирована встреча Виктора Ющенко со студенческим активом высших учебных заведений Сумской области.

***

- Премьер-министр Украини Ю. Тимошенко находится с робочим визитом в Германии. Во время визита она проведет встречу с Президентом Европейской народной партии Вильфридом Мартенсом и примет участие в первой пленарной сессии Конгреса ЕНП.

Также премьер встретится с президентом Европарламента Ежи Бузеком и примет участиев круглом столе «Конкурентоспособная Европа».

***

11-00 - Пресс-конференция, посвящённая борьбе с игорным бизнесом. Участники: народный депутат Украины Павел Унгурян; вице-президент коллегии адвокатов Украины Петр Бойко; глава Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Алексей Косарев; заместитель главы Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Георгий Блощица (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5а).

***

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Акцизы с вредных привычек - на повышение минимальных зарплат и пенсий!». Принятие Верховной Радой Украины законопроектов (регистр. № 5250 от 20.10.2009 № 5251 от 20.10.2009 № 4067 от 01.12.2009) о повышении акцизов на все виды алкогольных растворов (водку, коньяк, «шмурдяк», пиво) уменьшит отставание ставок акцизов на алкоголь в Украине от соседних стран, уменьшит потребление вредных для здоровья алкогольных растворов, увеличит поступления в бюджет (дополнительно свыше 5,3 млрд. грн), что позволит повысить минимальную заработную плату и минимальную пенсию. Участники: Дмитрий Ветвицкий, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Валерий Дубиль, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Анатолий Шарий, журналист интернет-издания «From-UA» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

11-30 - Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений проведет встречу отечественных аграриев с собственником международного инвестиционного фонда MIRO Group. Международный фонд MIRO Group занимается инвестициями в сельское хозяйство и проекты альтернативных (возобновляемых) источников энергии в разных странах мира. (Комитеты парламента, ул. Грушевского 18/2, 2 этаж, зал заседаний, каб. 12).

***

12-00 - В Пресс-центре Службы безопасности Украины состоится брифинг, посвященный борьбе с коррупцией. (ул. Владимирская, 35) .

***

14-00 - Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального Банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Макроэкономические показатели на старте последнего квартала года" (Укринформ” ул.Б.Хмельницкого, 8/16).

***

- Председатель ВРУ В.р Литвин будет находиться в Западной Украине. В этот день в программе: 8-30 - посещение Бурштинской тепловой электростанции; 10-45 - посещение Национального технического университета нефти и газа. Встреча со студентами и преподавателями (г. Ивано-Франковск, ул. Карпатская, 15). 12-45 - пресс-конференция для областных и местных СМИ (Областная универсальная научная библиотека им. И.Франко, ул. Черновола, 22); 15-15 - встреча с жителями г. Чертков и района (Дом Культуры); 18-00 - встреча с жителями г. Тернополь.