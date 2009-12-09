Великобритания. В ноябре-2009 рост индекса цен на жилье Halifax составил 1,4%

10:50, 09 декабря 2009
Разное
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Великобритания. В ноябре 2009 года индекс цен на жилье Halifax  вырос на 1,4%  по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. С начала года этот индекс упал на 1,6%.

Комментарий. Рост цен на жилье в Великобритании наблюдается четвертый месяц подряд. Тенденция в целом положительная, она делает очень обнадеживающими перспективы рынка недвижимости Великобритании в следующем году.

 

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