Украина. В ноябре-2009 индекс цен промпроизводителей вырос на 0,4%

10:52, 09 декабря 2009
Разное
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Украина. В ноябре 2009 года индекс цен производителей промышленной продукции  вырос на 0,4%. С начала года этот индекс вырос на 13,2%.   

Комментарий. Столь низкий рост цен производителей для украинского рынка это положительный фактор. Если для европейского рынка на текущий момент актуально уйти от дефляции, то для украинского рынка - спастись от инфляции.

 

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