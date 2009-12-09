Украина. В ноябре-2009 индекс цен промпроизводителей вырос на 0,4%

Украина. В ноябре 2009 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 0,4%. С начала года этот индекс вырос на 13,2%.

Комментарий. Столь низкий рост цен производителей для украинского рынка это положительный фактор. Если для европейского рынка на текущий момент актуально уйти от дефляции, то для украинского рынка - спастись от инфляции.