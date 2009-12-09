Великобритания. В октябре-2009 объем промпроизводства упал на 8,4%

Великобритания. В октябре 2009 года объем промышленного производства в Великобритании упал на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с сентябрем текущего года он не изменился.

Комментарий. Последние месяцы текущего года оказались не столь успешными, как ожидали и аналитики, и бизнес. Положительный эффект развития рынка Великобритании начал затухать и ясно, что только государственной поддержкой в этой ситуации обойтись нельзя.