Германия. В октябре-2009 промпроизводство упало на 12,4%
10:55, 09 декабря 2009Разное
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Германия. В октябре 2009 года объем промышленного производства в Германии снизился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с сентябрем текущего года этот показатель снизился на 1,8%.
Комментарий. Оптимистические прогнозы относительно немецкой экономики не оправдались. Падение объемов промышленного производства в конце года, когда, как правило, наблюдается подъем, свидетельствует, что экономика Германии входит в стадию стагнации. И теперь главный вопрос - как долго эта стагнации продлится.
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