Германия. В октябре-2009 промпроизводство упало на 12,4%

Германия. В октябре 2009 года объем промышленного производства в Германии снизился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с сентябрем текущего года этот показатель снизился на 1,8%.

Комментарий. Оптимистические прогнозы относительно немецкой экономики не оправдались. Падение объемов промышленного производства в конце года, когда, как правило, наблюдается подъем, свидетельствует, что экономика Германии входит в стадию стагнации. И теперь главный вопрос - как долго эта стагнации продлится.