Германия. В октябре-2009 количество производственных заказов уменьшилось на 2,1%

Германия. В октябре 2009 года количество производственных заказов уменьшилось на 2,1%. С начала года этот показатель уменьшился на 8,5%.

Комментарий. Уменьшение количества промзаказов показывает, что в ближайшее время, экономика Германии будет переживать трудные времена. Частичные успехи так и остались частичными успехами.