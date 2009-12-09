Германия. В октябре-2009 количество производственных заказов уменьшилось на 2,1%
10:57, 09 декабря 2009Разное
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Германия. В октябре 2009 года количество производственных заказов уменьшилось на 2,1%. С начала года этот показатель уменьшился на 8,5%.
Комментарий. Уменьшение количества промзаказов показывает, что в ближайшее время, экономика Германии будет переживать трудные времена. Частичные успехи так и остались частичными успехами.
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