США. В декабре-2009 индекс экономического оптимизма IBD/TIPP снизился до 46,8 пункта
10:58, 09 декабря 2009Разное
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США. В декабре 2009 года индекс экономического оптимизма США IBD/TIPP, рассчитываемый изданием Investor`s Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Market Intelligence, снизился до 46,8 пункта по сравнению с 47,9 пунктов в ноябре.
Комментарий. Этот показатель ниже 50 пунктов показывает преобладание пессимизма над оптимизмом. Несмотря на начавшийся процесс снижения уровня безработицы в США, общее экономическое состояние страны остается сложным и непонятным в перспективе.
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