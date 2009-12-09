США. В декабре-2009 индекс экономического оптимизма IBD/TIPP снизился до 46,8 пункта

США. В декабре 2009 года индекс экономического оптимизма США IBD/TIPP, рассчитываемый изданием Investor`s Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Market Intelligence, снизился до 46,8 пункта по сравнению с 47,9 пунктов в ноябре.

Комментарий. Этот показатель ниже 50 пунктов показывает преобладание пессимизма над оптимизмом. Несмотря на начавшийся процесс снижения уровня безработицы в США, общее экономическое состояние страны остается сложным и непонятным в перспективе.