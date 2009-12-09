ЕС. Уровень тенизации экономики вырос с начала года до 15%.

10:59, 09 декабря 2009
Разное
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Евросоюз. По оценке специалистов ЕС, средний уровень тенизации экономики стран ЕС вырос с начала года на 0,56 п.п. и составил 15%. 

Комментарий. Если для экономики Украины тенизация - это выход из кризиса и защита страны от социальных потрясений, то для экономик европейских стран это проблема. Больше всего «тени» в экономике европейских стран было зафиксировано в Испании, Италии  и Греции.

 

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