ЕС. Уровень тенизации экономики вырос с начала года до 15%.

Евросоюз. По оценке специалистов ЕС, средний уровень тенизации экономики стран ЕС вырос с начала года на 0,56 п.п. и составил 15%.

Комментарий. Если для экономики Украины тенизация - это выход из кризиса и защита страны от социальных потрясений, то для экономик европейских стран это проблема. Больше всего «тени» в экономике европейских стран было зафиксировано в Испании, Италии и Греции.