Греция. Fitch понизил долгосрочный кредитный рейтинг до "ВВВ+"

Греция. Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции по обязательствам в иностранной и национальной валютах с "А-" до "ВВВ+", прогноз "негативный".

Комментарий. Греция может стать первой европейской странной, которая начнет вторую волну кризиса. Во многом снижение рейтинга вызвано тем обстоятельством, что в этом году Греция фактически растеряла весь свой инвестиционный потенциал и ей все труднее и труднее удерживать капиталы от "бегства".