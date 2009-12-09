Украина. В ноябре-2009 к октябрю инфляция составила 1,1%

Украина. В ноябре 2009 года инфляция в Украине составила 1,1% к предыдущему месяцу года. С начала года инфляция в Украине составила 11,3%. Базовый индекс потребительских цен в ноябре 2009 г. вырос на 0,6%, с начала года на 14,1%.

Комментарий. Очень странно выглядят показатели инфляции в Украине. Согласно информации НБУ с начала года денежная база (эмиссия денег) уменьшилась на 2,8%, денежная масса (деньги в обращении) уменьшилась на 8,8%, а инфляция растет. С точки зрения теории и мировой практики, это невозможно. Ибо если денег в обращении мало, то соответственно цены должны падать, а не расти. Но украинская экономика любит задавать головоломки для ученных и аналитиков.