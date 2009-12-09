Украина. В январе-ноябре-2009 перевалка грузов госпортами сократилась на 18%

Украина. За январь-ноябрь 2009 года перевалка грузов украинскими государственными портами (19 морских торговых портов) сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Комментарий.Кризис уменьшил спрос на морские перевозки и это не могло не отразится на работе украинских портов. Радует только то обстоятельство, что падение не было столь значительным, как опасались многие.