Украина. В январе-ноябре-2009 перевалка грузов госпортами сократилась на 18%

11:04, 09 декабря 2009
Разное
1

Украина. За январь-ноябрь 2009 года  перевалка грузов украинскими государственными портами (19 морских торговых портов) сократилась на 18%  по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. 

Комментарий.Кризис уменьшил спрос на морские перевозки и это не могло не отразится на работе украинских портов. Радует только то обстоятельство, что падение не было столь значительным, как опасались многие.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter