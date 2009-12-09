Новый Lexus RX 350 становится на 3000 евро ближе

В канун новогодних праздников официальный Lexusприготовил уникальное предложение – в течение декабря 2009 года покупая Lexus RX 350 третьего поколения в салонах официальных дилеров Lexus – «Лексус Сити Плаза» и «Лексус Киев Запад» в Киеве и «Лексус Днепропетровск Центр» в Днепропетровске, клиенты экономят 3000 евро.

Как сообщили УНИАН в компании «Лексус Украина», специальное предложение действует до 31 декабря 2009 года. Количество автомобилей ограничено.

*** RX 350 чрезвычайно элегантный, комфортный и безопасный автомобиль. 3,5-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель и полностью новая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивают плавное ускорение и значительную экономию топлива. RX 350 обладает замечательным сцеплением с дорогой благодаря органическому соединению системы активного управления крутящим моментом полного привода (Active Torque Control AWD), электроусилителя руля (EPS) и системы интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM), что особенно важно в зимний период.

Lexus RX 350 также оснащен 19-дюймовыми легкосплавными дисками, фарами с газоразрядными лампами (ксенон), системой автоматического отвода руля и водительского сидения для комфортной посадки/высадки, 8-дюймовым цветным экраном с дистанционным управлением Remote Touch, системой помощи при парковке с камерой заднего вида, датчиками дождя и света, кожаными сидениями с электрической регулировкой и функцией памяти для передних пассажиров, десятью подушками безопасности, системой интеллектуального доступа Smart Key и кнопкой запуска двигателя, а также навигацией с жестким диском на 40 Гб и другими новшествами.

Для всех владельцев официальных автомобилей Lexus работает Lexus Assistance – уникальная программа круглосуточной помощи на дороге и в случае возникновения любых проблем с автомобилем, и служба «Lexus Консьерж» – персональный ассистент, который оказывает круглосуточную информационную поддержку и исполняет самые требовательные запросы Клиентов.