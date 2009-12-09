Янукович: досрочные выборы в Раду состоятся 30 мая

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что досрочные парламентские выборы состоятся 30 мая 2010 года, если Верховная Рада не начнет работать стабильно.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 215 от 9 декабря 2009 г.).

На вопрос, знает ли он, когда состоятся досрочные парламентские выборы, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что об этом можно будет судить после президентских выборов.

«Если в парламенте будет создана коалиция, которая сформирует правительство... Честно вам скажу, что я ничему не удивляюсь в этой жизни. Учитывая, что экономическая ситуация в стране непростая, нежелательно тратить деньги на новые досрочные выборы, если их можно избежать», - сказал лидер «регионалов».

Однако он считает, что если коалиция будет формироваться долго, то ВР целесообразно распустить вскоре после избрания Президента и назначить досрочные выборы одновременно с местными.

«Выборы можно совместить и сэкономить на этом значительные средства, и логически правильным был бы именно такой вариант. Но прежде мы должны посмотреть на парламент – начнет ли он работать стабильно, будут ли в нем эффективно голосоваться законы и, наконец, какое предложение будет по формированию коалиции», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что «если только возникнут подозрения в том, что коалиция работает неэффективно, мы, конечно же, объявим досрочные выборы Верховной Рады, и они пройдут 30 мая».

«Решение об этом я приму в короткие сроки, еще в марте», - заявил кандидат в президенты Украины.