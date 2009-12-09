Парикмахер Тимошенко работает над ее новым образом

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко планирует изменить свой образ, однако ее знаменитая коса сохранится, сообщила личный парикмахер премьера Елена Седых. Тимошенко практически всегда появляется с заплетенной косой, которая обвивает ее голову, лишь изредка в неформальной обстановке она распускает волосы. У украинского премьера сейчас светлые волосы, хотя еще в начале 2000-х годов она была брюнеткой.

По словам парикмахера Седых, она уже начала работать над новым образом премьера. Вместе с тем радикальных изменений в образе премьера не будет, пообещала специалист. "Юлия Тимошенко - известный всему миру политик, и никакой радикализм в изменениях недопустим. Тем более коса - это очень сильный и харизматичный атрибут. Недаром же именно Юлина коса за последние несколько лет триумфально "обошла" все подиумы мира, от Лондона до Сиднея: с такой прической выходили много знаменитостей, например, модель Наоми Кемпбелл, певица Кайли Миноуг... Впрочем, даже то, что кажется наилучшим, конечно же, иногда придется менять. Скажу вам по секрету, что мы уже стали обсуждать возможные изменения и работать над новым образом", - сообщила в опубликованном во вторник интервью украинской газете "Факты и комментарии" парикмахер Тимошенко.

В то же время парикмахер подчеркнула, что переход к новому образу будет очень плавным. "Без коротких стрижек и темных волос. Это будет, я бы сказала, эволюция, а не революция образа", - добавила она. Седых сообщила, что встречается с Тимошенко не чаще одного раза в месяц, чтобы подкорректировать прическу. "Все другое она делает сама. Иногда даже может перестараться. Бывает, например, приехав, я застаю ее то с кисточкой, то с ножницами. Говорю: "Юлия Владимировна, вы скоро все сама будете делать, и я вам не понадоблюсь". Она - очень самостоятельный человек", - объяснила парикмахер.

По ее словам, в работе с Тимошенко нет ничего экстремального. "Юлия Владимировна - очень хороший, удивительный человек. Я иногда удивляюсь: днем по телевизору вижу буквально тигрицу, настоящую железную леди, которая угрожает кому-то поснимать скальпы за плохую работу, а вечером в тот же день встречаю ее - и передо мной маленькая, уставшая, совсем беззащитная женщина... Но она никогда не бывает слабой, это точно. Думаю, если бы хоть один процент украинских политиков были такими, как Юля, мы бы жилы уже в другой стране", - убеждена парикмахер.

Седых отметила, что в последнее время они чаще встречаются с Тимошенко в кабинете премьера, нежели у премьера дома. "Я называю это "ночными дежурствами". Потому что, как правило, работаю с ней не раньше первого часа ночи. Она буквально с ног валится на этой своей работе", - сказала парикмахер. По словам специалиста, иногда, пока она занимается прической, Тимошенко засыпает. "Случается, что пока я работаю, Юлия Владимировна просто засыпает в кресле", - сказала Седых. Президентские выборы назначены на Украине на 17 января 2010 года.