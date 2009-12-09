Главное на 9 декабря

Хроника дня

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СНБО предупреждает о подготовке РФ «нового газового кризиса»; сегодня международный день по борьбе с коррупцией; на восточной Украине продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

ТЭК: СНБО предупреждает о подготовке РФ «нового газового кризиса» В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предупреждают о возможной подготовке российской стороной "нового газового кризиса" для дискредитации Киева и подготовки условий заключения более выгодного для Москвы соглашения.

Об этом сказано в подготовленной аппаратом СНБО "Аналитической записке относительно угроз национальным интересам в газовой сфере", обнародованной на сайте Президента Украины.

Согласно документу, развитие ситуации после заключения 19 января 2009 года газовых соглашений дает повод экспертам, в том числе зарубежным, говорить о "высокой вероятности искусственного создания нового газового кризиса с возложением ответственности за него на украинскую сторону".

О высокой вероятности искусственного повторения газового кризиса говорится и в выводах американских экспертов, которые были озвучены бывшим премьером Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ на ІV энергетическом форуме в Будапеште (15-17 ноября 2009 г.), отмечается в аналитической записке СНБО.

Вывод о продолжении подготовки стран Европейского Союза к перебоям в снабжении газом сделал также председатель комитета Европарламента по вопросам энергетики, промышленности и исследований Герберт РОЙЛЬ в интервью Deutsche Welle (25 ноября 2009 г.).

Официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы" (25 ноября 2009 г.) заявил, что полностью исключить вероятность повторения конфликта нельзя.

«При этом, если что-то пойдет не так, то в этом "однозначно" будет виновата Украина. Целью же этих действий является нерыночная конкуренция и стремление российской стороны окончательно монополизировать пути транспортировки энергоносителей по маршруту "Восток-Запад"”, а также поставить под контроль политику ЕС», - говорится в записке СНБО.

В документе отмечается, что эксперты в сфере национальной безопасности рассматривают возможность реализации следующего сценария: "1. Из-за отсутствия средств срывается очередной платеж за импортируемый природный газ. 2. Российская сторона ограничивает подачу газа в Украину для внутреннего потребления и спустя некоторое время инспирирует новый газовый кризис, прервав поставки газа в Европу под предлогом "хищения" газа в Украине. 3. Это вынуждает украинскую сторону к срочному заключению межправительственного соглашения в газовой сфере на условиях, максимально приближенных к условиям, предложенных российской стороной".

В итоге, как отмечается в документе аппарата СНБО, "через три-пять лет наиболее ликвидная собственность государства Украина (в т.ч. ее ГТС) может перейти под иностранный контроль, прежде всего, российской стороны, в качестве платы за штрафы, выставленные согласно условиям контракта купли-продажи газа между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" от 19 января 2009 года из-за недобора законтрактованного объема газа".

Эксперты убеждены, что последнее может быть главной частью непрозрачных договоренностей с Кремлем. "При этом не предъявление штрафных санкций в 2009 году, которые составляют порядка 4,5 млрд. долл., может быть как одной из частей подобного сценария, так и дополнительным рычагом, который побудит правительство Украины заключить межправительственное соглашение на условиях, предложенных российской стороной", - отмечается в записке.

В этом контексте иски компании "РосУкрЭнерго" (в т.ч. сообщения о споре от компании Centergas Beteilingungs Holding AG, являющейся акционером "РосУкрЭнерго") или их блокирование со стороны "Газпрома", как акционера "РосУкрЭнерго", могут рассматриваться как дополнительный рычаг давления на украинскую сторону.

В записке также приводится информация о том, что, согласно сообщениям в СМИ, "РосУкрЭнерго" увеличила претензии к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 8,26 млрд. долл. за 11 млрд. куб. м газа, которые были отобраны из подземных хранилищ газа в качестве зачисления обязательств "РосУкрЭнерго" перед "Нафтогазом", возникших в результате переуступки ОАО "Газпром" прав требований в размере 1,7 млрд. долл.

Аналитики СНБО отмечают, что главной мерой по нейтрализации подобного разрушительного для украинской экономики и национального суверенитета сценария должна стать своевременная оплата импортируемого природного газа, поскольку именно задержка с оплатой будет инициирующим фактором для любого негативного развития событий.

«Газ Украины» продолжает выбивать долги из коммунальщиков

ДК «Газ Украины» с целью активизации погашения задолженности за природный газ, потребленный на протяжении прошлого (с 1 октября 2008 г.) и нового (с 1 октября 2009 г.) отопительных сезонов, проводит производственные совещания при участии руководителей предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые имеют значительную задолженность, а также местных органов власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что производственные совещания в ДК «Газ Украины» проведены с представителями уже 16 областей (регионов). В частности, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Ривненской, Хмельницкой областей, а также АР Крым и г. Севастополь.

По итогам производственных совещаний в ДК «Газ Украины» руководители предприятий ТКЭ предоставляют письменные гарантии (заверенные руководством местных органов власти) относительно погашения задолженности за природный газ, потребленный в прошлом и новом отопительных сезонах. Руководители предприятий ТКЭ предоставляют также графики оплаты потребления газа в новом отопительном сезоне (с 1 октября 2009 г.).

Производственные совещания в ДК «Газ Украины» по вопросам погашения задолженности за газ запланированы с руководителями предприятий ТКЭ и местных органов власти из всех областей Украины.

По оперативным данным, по состоянию на 8 декабря т.г., задолженность предприятий ТКЭ за прошлый отопительный сезон (с 1 октября 2008 г.) превышает 2,3 млрд. грн. (уровень оплаты - 74%).

Долги предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный в новом отопительном сезоне (с 1 октября 2009 г.) составляют свыше 1 млрд. грн. (уровень оплаты - 40%).

Власть: Ющенко сегодня посетил Сумщину, Тимошенко - Германию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Сумскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности глава государства примет участие в открытии новой межвузовской научной библиотеки Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины».

Кроме того, программой поездки запланирована встреча В.ЮЩЕНКО со студенческим активом высших учебных заведений Сумской области.

Премьер-министр Украины Ю. Тимошенко отбыла сегодня в Германию, сообщает правительственный портал.

Во время визита она проведет встречу с Президентом Европейской народной партии Вильфридом Мартенсом и примет участие в первой пленарной сессии Конгреса ЕНП.

Также премьер встретится с президентом Европарламента Ежи Бузеком и примет участиев круглом столе «Конкурентоспособная Европа».

Коррупция: ООН призывает сегодня не брать и не давать взяток

Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией Организация Объединенных Наций призвала человечество взять на себя торжественное обязательство не предлагать и не брать взяток.

Об этом говорится в послании, посвященному этому международному дню, Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы все должны сыграть свою роль. В Международный день борьбы с коррупцией 2009 года я настоятельно призываю всех людей присоединиться к кампании ООН по борьбе с коррупцией. Я призываю всех взять на себя торжественное обязательство – никогда не предлагать и не брать взяток», - заявил ПАН Ги Мун.

В послании также подчеркивается, что только такой подход повысит шансы человечества на достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

«Хищение общественных средств частными лицами влечет за собой уменьшение объема ресурсов для строительства школ, больниц, дорог и водоочистных сооружений. Когда средства, выделяемые в виде внешней помощи, оказываются на частных банковских счетах, останавливаются крупные инфраструктурные проекты», - отметил Генсек ООН. Он добавил, что коррупция способствует проникновению на рынки поддельных или низкокачественных медицинских препаратов, а также позволяет вывозить опасные отходы на свалки или же сбрасывать их в океаны.

Генеральный секретарь подчеркнул, что от коррупции страдает не только развитие. Она ведет к фальсификации выборов, подрывает законность и может создавать угрозу для безопасности. «В прошлом году мы все убедились в том, что она может иметь серьезные последствия для международной финансовой системы», - отметил ПАН Ги Мун.

Как сообщал УНИАН, в аналитическом докладе Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова «Политическая коррупция в Украине: субъекты, проявления, проблемы противодействия», который был обнародован 27 ноября, делается вывод, что «Украине нужно демократически заменить главных носителей государственной власти, которые не хотят и не могут бороться с коррупцией».

Согласно выводам авторов исследования, политическая коррупция в Украине приобрела всеобъемлющий, «тотальный» характер. «Она существует на всех уровнях государственного управления, во всех без исключения органах государственной власти, местного самоуправления, в судах и правоохранительных органах», - отмечают эксперты.

По заключению авторов доклада, дальнейшее распространение политической коррупции в Украине, при условии отсутствия результативных шагов по ее ограничению, может иметь разрушительные последствия не только для общественно-политической стабильности в государстве и его социально-экономического развития, но и для демократических фундаментов функционирования его политической системы.

СБУ проверит, как ГНА и таможня борются с коррупцией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Службе безопасности Украины проверить антикоррупционную деятельность налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение глава государства дал на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции и наполнению бюджета.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, по оценкам специалистов, уровень теневой экономики в Украине в первом квартале текущего года вырос на 7%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. По его словам, так могло произойти лишь при одном условии - если работники налоговой, таможенной служб, милиции «срослись с криминалитетом». «Без государственного служащего тени нет», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что сегодня теневое производство составляет 36% от официальной статистики относительно внутреннего валового продукта. Он призвал налоговиков совместно с правительством, которое назначает руководителей налоговой службы, нести полную ответственность за происходящее в экономике.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что сегодня сама власть, по сути, является коррупционером. В частности, он отметил, что правительство в этом году авансом взыскало налогов и сборов на сумму 12 млрд. грн. «Это не коррупция? Скажите, пожалуйста, по какому закону правительство и премьер-министр наперед взыскали 12 млрд. грн. Какому закону, господин генеральный прокурор и все господа присутствующие? Почему вы позволяете так беззаконно вести себя Министерству финансов, милиции? Это ли не коррупция в государстве?» - спросил Президент.

Он также поинтересовался, почему до сегодняшнего дня ни премьер-министр, ни министр финансов не ответили по закону за взыскание налогов наперед. «Почему не работает закон, почему не работает надзор за соблюдением закона?» - спросил В.ЮЩЕНКО, добавив, что взяточничество и коррупция становятся способом существования налоговой инспекции.

«Кому мы поручаем борьбу с коррупцией - тому, кто ее творит», - заявил Президент.

Приведя конкретные факты коррупции в налоговых, в таможенных органах, В.ЮЩЕНКО дал поручение СБУ проверить деятельность этих органов.

«Простите, что срываюсь, но это не работа на Украину», - сказал Президент, отметив, что вообще этим вопросом должен был бы заниматься не он, а правоохранительные органы и премьер-министр.

Финансы: НБУ отказался от обнародования предварительные результаты по доходам и расходам комбанков

Национальный банк Украины отказался от практики ежемесячного обнародования предварительных результатов по доходам и расходам коммерческих банков.

Как сообщается на сайте НБУ, по состоянию на 1 декабря 2009 г. лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 179 банков (96,8% от общего количества банков, которые имеют лицензию) - акционерные общества (из них: 86 банков (46,5%) - открытые акционерные общества, 3 банка (1,6%) - закрытые акционерные общества, 90 банков (48,7%) – публичные акционерные общества, 6 банков (3,2%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации в Украине находится 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

По состоянию на 1 декабря 2009 г., собственный капитал банков составил 125,6 млрд. грн. или 14,2% пассивов банков.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 89,6%; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,0%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 13,5%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - 0,1%; результаты текущего года - (-17,3%); результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,3%.

Обязательства банков, по состоянию на 1 декабря 2009 г., составляли 759,4 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 206,0 млрд. грн., или 27,1% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования - 111,8 млрд. грн., или 14,7%.

Срочные средства населения составляют 154,0 млрд. грн., или 74,8% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 51,9 млрд. грн., или 25,2%.

По состоянию на 1 декабря 2009 г. активы банков составляли 885,0 млрд. грн., общие активы - 989,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции -75,4%.

Грипп: На восточной Украине продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ В пяти областях Украины до сих пор остается превышенным эпидемический порог в связи с гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в частности, сложная ситуация в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской и Сумской областях.

В целом в Украине с начала эпидемии на грипп и ОРВИ заболели по состоянию на 8 декабря 2 млн. 187 тыс. 836 чел., за последние сутки 84 тыс. 294 лица.

Умерли от гриппа, ГРВИ и их осложнений (пневмонии и пр.) - 472 человека, за последние сутки – три человека: 2 – в Донецкой области, один человек – в Днепропетровской.

Госпитализированы с начала эпидемии 132 тыс. 178 украинцев, за последние сутки - 3 тыс. 327.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в 143 общеобразовательных школах был снова прекращен учебный процесс из-за увеличения заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Также в семи школах Севастополя закрыли на карантин 19 классов.

На Днепропетровщине гриппом заболел почти весь интернат

С диагнозом грипп и ОРВИ попали в больницы 115 воспитанников школы-интерната поселка Котовка Днепропетровской области.

У пяти из них медики уже подтвердили признаки калифорнийского гриппа, сообщает “5 канал”.

Массовую болезнь в Котовской школе-интернате зафиксировали через неделю после окончания карантина. Большую часть воспитанников на время вынужденных каникул забирали домой родственники. Когда дети вернулись, у десяти из них была высокая температура, рассказал директор заведения. Больных отправили домой лечиться в тот же день, однако инфекция распространилась по заведению. И уже за несколько дней с признаками простуды друг за другом попали в больницы 115 из 160 воспитанников школы.

51-го воспитанника интерната в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. У пяти из них медики подтвердили грипп А/H1N1. Врачи говорят, что диагноз установили своевременно, поэтому после приема «Тамифлю” состояние детей улучшается.

Болезнь быстро распространилась из-за того, что дети находились в замкнутом помещении, уверены врачи. Почему медперсонал интерната сразу не изолировал больных, выясняет специальная комиссия.

ЧП: Под Харьковом сегодня эвакуировали пассажиров питерского поезда из-за подозрительного устройства

Под Харьковом в поезде из Санкт-Петербурга вчера был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Павла ОДАРЮКА.

В частности, по его данным, в поезде российского формирования №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» в вагоне №9 проводником был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

В 18.10 поезд был остановлен на станции «Мерефа» и выведен на запасные пути. Пассажиры поезда были экстренно эвакуированы.

Подозрительный предмет был уничтожен на платформе станции взрывотехниками. Движение поездов по станции было прекращено в 19.50 на время выполнения работ.

Спецслужбы Украины проводят следственные действия.

Количество жертв пожара в ночном клубе в Перми увеличилось до 120

Количество жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми увеличилось до 120 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Пермскому краю.

«В ночь с 8 на 9 декабря скончались двое мужчин, пострадавших на пожаре в кафе "Хромая лошадь», - говориться в сообщении.

На сегодняшний день в больницах находятся еще 112 пострадавших при пожаре.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, от одного из фейерверков загорелся соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Среди погибших и пострадавших - по одному гражданину Украины.