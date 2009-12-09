Кабмин отменил положение о посредниках при госзакупках

Кабинет Министров Украины отменил положение о посредниках при осуществлении государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Правительство утвердило изменения в положение о государственных закупках, которые очень жестко ставят в рамки всех, кто их проводит. В частности, благодаря изменениям, которые мы внесли, мы попробуем избавиться от посредников в этом процессе», - сказал А.ТУРЧИНОВ, подытоживая результаты вчерашнего заседания правительства по вопросам усиления борьбы с коррупцией.

Вице-премьер подчеркнул, что закупка товаров, работ и услуг за государственные средства будут осуществляться исключительно у производителей.

«Мы хотим поддержать национального производителя, а не посредников или спекулянтов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря на заседании правительства премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила внести соответствующие изменения в закон о государственных закупках, которыми предусмотреть нормы о закупке товаров работ и услуг за государственные средства исключительно у производителей.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предложила на законодательном уровне запретить возможность пересмотра контрактов после проведения тендера.

Премьер также предложила при проведении тендеров и аукционов вернуться к возможности применения процедуры редукциона, когда при проведении конкурса допускается ведение торгов на снижение цены на товары, работы и услуги, которые закупаются за государственные средства.