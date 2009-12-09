Тимошенко надеется на реформы ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что институционные реформы Европейского Союза позволят продолжить процесс его расширения.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом она сказала сегодня во время встречи с президентом Европейской народной партии (ЕНП) Вильфредом МАРТЕНСОМ в рамках рабочего визита в Германию.

В ходе встречи Ю.ТИМОШЕНКО поздравила В.МАРТЕНСА с началом работы Конгресса ЕНП и отметила, что это знаковое событие для европейского сообщества. Она считает очень символичным, что ЕНП победила на выборах и представители ЕНП вошли в состав руководящих органов европейских институтов.

Премьер-министр Украины отметила, что для нее большая честь принимать участие в Конгрессе ЕНП, во время которого вырабатываются основные политические и программные принципы деятельности партии. По ее словам, «это хорошая возможность пообщаться с выдающимися политиками государств - членов ЕС как в рамках пленарных заседаний, так и во время двусторонних встреч».

Ю.ТИМОШЕНКО также заверила В.МАРТЕНСА, что «ее правительство будет делать все, чтобы президентские выборы в Украине состоялись в соответствии с европейскими и демократическими принципами - честно и прозрачно».

В свою очередь, В.МАРТЕНС пожелал Ю.ТИМОШЕНКО успеха на президентских выборах 17 января 2010 года, сообщили в Кабмине.

«Работа, которую вы осуществили за последний год, пытаясь вывести украинскую экономику из финансового кризиса, является действительно выдающейся. Вашу способность принимать и внедрять тяжелые решения, включая борьбу с коррупцией, заметили и оценили во всем мире», - сказал он.

«Вы действительно готовы возглавить Украину и вести ее вперед как Президент. А мы в Европейской народной партии, как всегда, готовы помочь вам модернизировать Украину, укрепить ее европейское призвание, вернуть экономический рост и обеспечить благосостояние для всех ее граждан», - отметил В.МАРТЕНС.

***ЕНП включает 74 партии-члена из 38 стран, 13 глав правительств стран - членов Европейского Союза и 6 глав правительств стран, которые не являются членами ЕС. ЕНП является самой многочисленной группой в Европейском парламенте и насчитывает 265 членов.