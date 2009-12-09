Ющенко на месте Луценко подал бы в отставку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет требовать немедленных изменений в руководстве правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент сообщил сегодня на совещании по вопросам противодействия коррупции.

Соответствующие предложения глава государства подпишет в течение сегодняшнего дня.

В.ЮЩЕНКО отметил, что за последние годы Украина существенно ухудшила свой рейтинг добропорядочности – с 99-го места в 2006 году до 146-го – в 2009. По его словам, впервые за последние пять лет на протяжении десяти месяцев текущего года сохраняется тенденция к уменьшению количества раскрытых коррупционных правонарушений на 13,9% и привлеченных к административной ответственности коррупционеров – на 15,4%.

Президент обвинил руководителей правоохранительных органов в имитации и бездеятельности в борьбе с коррупцией. Глава государства выразил серьезную обеспокоенность работой органов внутренних дел в деле обеспечения правопорядка и законности. Он отметил, что если в первом полугодии 2009 года количество нераскрытых преступлений увеличилось на 0,7%, то уже по состоянию на 1 декабря эти показатели выросли до 32,2%. Остаются нераскрытыми почти 7 тыс. убийств, 18 тыс. разбоев, 216 тыс. грабежей, совершенных в прошлые годы.

По словам В.ЮЩЕНКО, судами оправданы в этом году 24 чел. по уголовным делам, которые расследовались в органах внутренних дел, из них 6 находились под стражей. Глава государства не исключил, что это делается для того, чтобы запугать людей.

Президент Украины поручил сопредседателям Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции в течение 5 дней подготовиться и доложить о состоянии борьбы с коррупцией за 2009 год по каждому ведомству и предоставить соответствующие предложения. Он также поручил секретарю СНБОУ завершить работу над созданием Координационного совета по предотвращению и противодействию преступности и коррупции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции глава государства В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности.

После этих слов министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО встал и спросил, может ли он идти, заметив, что, по его мнению, это несправедливые обвинения. В.ЮЩЕНКО разрешил министру покинуть совещание.

Реагируя на то, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул совещание, Президент сказал: «Хочу объяснить, почему министр ушел. Потому что на его месте я бы не приходил, на его месте я бы давно подал в отставку».

Позже Ю.ЛУЦЕНКО на пресс-конференции заявил, что В.ЮЩЕНКО дискредитирует систему органов внутренних дел.

«Сегодня я пришел (в Секретариат Президента) доложить о достижениях и неудачах милиции… Но Виктор Андреевич сказал, что нацепили лампасы несчастные генералы… Все вы заодно. Такие оскорбления я не позволяю никому… Поэтому покинул это политическое игрище, которое проводилось для того, чтобы показать, как Виктор Андреевич борется с коррупцией», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.