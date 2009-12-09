Главное на 9 декабря (вечер)

Правительственные инициативы

Кабинет Министров Украины отменил положение о посредниках при осуществлении государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Правительство утвердило изменения в положение о государственных закупках, которые очень жестко ставят в рамки всех, кто их проводит. В частности, благодаря изменениям, которые мы внесли, мы попробуем избавиться от посредников в этом процессе», - сказал А.ТУРЧИНОВ, подытоживая результаты вчерашнего заседания правительства по вопросам усиления борьбы с коррупцией.

Вице-премьер подчеркнул, что закупка товаров, работ и услуг за государственные средства будут осуществляться исключительно у производителей.

«Мы хотим поддержать национального производителя, а не посредников или спекулянтов», - подчеркнул он.

Правительство предлагает Верховной Раде принять закон о введении аудита доходов чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

По его словам, вчера на заседании правительство одобрило соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о принципах противодействия коррупции, который может вступить в силу с 1 января 2010 года.

«Это не просто традиционное декларирование доходов, это фактически аудит доходов чиновников, их выгод, которые они получают, легализируя иногда взятки», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, по словам первого вице-премьер-министра, правительство вчера на заседании также одобрило проект закона «Об административных услугах», которым планируется четко определить административные услуги, предоставляемые на бесплатной и платной основе.

«Я подчеркиваю, никакого субъективного фактора, что очень любят наши чиновники, никаких других возможностей колебаний, каких-то импровизаций в этом вопросе больше не будет», - подчеркнул он. Правительство вводит специальные проверки кандидатов на должности в государственной службе.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ сказал: “К сожалению, на протяжении фактически всех лет независимости у нас накопилось очень много проблем и возникающие публичные скандалы, последний из них был связан с заместителем главы СБУ господином КИСЛИНСКИМ, который скрыл отсутствие у него образования».

Первый вице-премьер подчеркнул, что специальная проверка будет проводиться при зачислении на госслужбу как в центральные, так и местные органы власти.

«Причем, эта специальная проверка будет касаться, в том числе, и близких такого претендента, поскольку, это по-видимому, секрет полишинеля, который считается «очень интеллектуальной» разработкой наших отечественных чиновников, когда он в соответствии с анкетой не занимается бизнесом, связанным с его государственной деятельностью, но жена или семья, или ребенок “случайно”, например, занимается предоставлением услуг, связанных с непосредственной деятельностью того или другого чиновника», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0075/8,0350 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0125/8,0200 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 7,9960/8,0140 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,99 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2660 грн./рубль, а к 12:00 цены установились на уровне 0,2614/0,2622 грн./рубль. К закрытию цены выросли - 0,2630/0,2642 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился до 30,3999 рублей за доллар (+0,09).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4670/1,4780 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7910/11,8380 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,8180/11,8360 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,7810/11,7985 грн./евро.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 563,6 млн. грн. для предварительной оплаты мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее постановление принято на заседании правительства 8 декабря.

Согласно постановлению, главным распорядителям средств государственного бюджета разрешается осуществить в текущем году предварительную оплату материалов, конструкций, изделий и работ, необходимых для подготовки в первом квартале 2010 года стадионов, аэропортов и второй ветки Главного городского канализационного коллектора в Киеве не более, чем на 90 дней.

Согласно документу, 135 млн. 700 тыс. грн. будет направлено на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, 50 млн. грн. - на строительство стадиона во Львове, 35 млн. грн. - на подготовку Международного аэропорта «Борисполь», 106 млн. 100 тыс. грн. – на подготовку Львовского аэропорта, 70 млн. 800 тыс. грн. – на подготовку Харьковского аэропорта, 119 млн. 800 тыс. грн. – на подготовку Донецкого аэропорта, 46 млн. 200 тыс. грн. – на строительство второй ветки Главного городского канализационного коллектора в Киеве (участок на территории НСК «Олимпийский»).

В то же время Минфин и Госказначейство должны до 20 декабря 2009 года обеспечить выделение главным распорядителям средства госбюджета на эти цели.

Промышленность

По итогам 2009 года инфляция в Украине прогнозируется на уровне 13%, падение ВВП – 13-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в среду.

Кроме того, по его словам, в начале 2010 года возможен незначительный рост показателя ВВП, объясняющийся статистическим эффектом по причине низкой сравнительной базы ВВП в январе-феврале 2008 года. «Статистический эффект низкой базы сравнения со временем будет «выдыхаться», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ. - У нас падение ВВП в первом квартале т.г. было на уровне 20,3%, во втором квартале - 17,8%, в третьем квартале – 15,9%, а четвертый квартал –15%, возможно даже меньше».

Убытки металлургических предприятий Украины по итогам января-октября текущего года составили 4 млрд. 660 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года прибыль метпредприятий составляла 15 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе балансового совещания по вопросам ГМК сообщил заместитель генерального директора отраслевой ассоциации «Металлургпром» Иван ПОНОМАРЕНКО.

По его словам, в бюджеты всех уровне метпредприятия за отчетный период перечислили перечислили 4 млрд. грн. «Тогда как за аналогичный период прошлого года в бюджеты и фонды металлурги отчислили 8,4 млрд. грн.», - уточнил И.ПОНОМАРЕНКО.

При этом он отметил, что за период действия постановления Кабинета Министров №925 о первоочередных мерах по стабилизации ситуации в ГМК, предприятия горнометаллургического комплекса Украины получили экономию финансовых средств в размере 1,5 млрд. грн.

«Желательно, чтобы действие постановления было продлено до конца кризиса», - подытожил замгендиректора «Металлургпрома».

Сельское хозяйство

В 2010 году на международных фондовых рынках разместится несколько украинских сельхозкомпаний.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН ежегодном обзоре рынка IPO, подготовленном международной аудиторской компанией Ernst & Young.

По словам партнера, руководителя консультационных услуг по сделкам Ernst & Young в Украине Аарона ДЖОНСОНА, «глобальное восстановление активности на рынке IPO, произошедшее благодаря компаниям с развивающихся рынков, является весьма позитивным для Украины знаком в том смысле, что инвесторы снова готовы рисковать».

«Мы ожидаем, что несколько украинских компаний будут привлекать средства на международных фондовых рынках в 2010 году. В основном, это компании из сельскохозяйственного сектора, который характеризируется очень плодородными украинскими землями, но слаборазвитым земельным рынком и остается горячей темой среди международных инвесторов», - отметил он.

По словам А.ДЖОНСОНА, биржи в Лондоне и Варшаве по-прежнему являются самыми популярными для листинга украинских компаний. «Там находятся заинтересованные в наших компаниях инвесторы, и биржи имеют высокую ликвидность", - добавил он.

(УНИАН)