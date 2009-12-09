Анонс на 10 декабря

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Ивано-Франковской области. Планируется, что по случаю 70-й годовщины образования Ивано-Франковской области Глава государства вручит государственные награды Украины работникам предприятий, учреждений и организаций региона. Также в области Виктор Ющенко примет участие в работе регионального форума Конгресса украинской интеллигенции.

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Состоится заседание НКРЭ.

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Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Высшего административного суда Украины об официальном толковании положений части первой статьи 143 Конституции Украины, пунктов «а», «б», «в», «г» статьи 12 Земельного кодекса Украины, пункта 1 части первой статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Украины. Судья-докладчик по делу - Владимир Кампо.

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Пройдет форум по вопросам недвижимости.

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Состоится четвертое (расширенное) заседание Межведомственной рабочей группы по разработке Национальной стратегии теплообеспечения, на котором будут подведены итоги работы МРГ и подведомственных ей экспертных групп по вопросам подготовки региональных проектов технической модернизации теплоэнергетики, по вопросам повышения энергоэффективности жилищных и административных зданий, по вопросам развития государственного регулирования на рынке коммунальных услуг . Участники: Виталий Гайдук, руководитель группы советников Премьер-министра Украины; Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ Украины; Елла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ; Астхине Пасоян, эксперт проекта «Реформа городского теплообеспечения» и другие.

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Подход к прессе руководителя группы советников Премьер-министра Украины Виталия Гайдука и министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко.

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Круглый стол на тему: «Вопрос внедрения в Украине электронной цифровой подписи и электронных цифровых ключей». Организаторы - Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) и Украинский союз промышленников и предпринимателей.

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Состоится брифинг членов Совета Ассоциации и Администрации ПФТС на тему : «Оценка действий «инициативной группы» участниками рынка». Участники: президент Ассоциации ПФТС Ирина Заря, глава Совета ПФТС Борис Тимонькин, директор ООО «Драгон Капитал» Дмитрий Тарабакин, директор департамента торговых операций и доверительного управления ООО «Миллениум Капитал» Евгений Андросюк ("Интерфакс-Украина", ул. Рейтарская, 8/5а). Телефон: (050) 3901771.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: " Корреспондент” в восьмой раз назовет Личность года". В своем номере от 11 декабря в рамках ежегодного проекта Личность года “Корреспондент” назовет людей, поразивших Украину и мир в 2009-м. Делая свой выбор, редакция журнала учитывала количество и значимость событий вокруг определенных политиков, чиновников, бизнесменов и художников. Звание Личность года не означает награждение героя. Номинация - признание того, что именно этот человек наиболее повлиял на события, произошедшие в стране в 2009 году. Номер от 11 декабря - восьмой по счету, в котором журнал “Корреспондент” назовет Личность года. Участники: Виталий Сыч, главный редактор журнала “Корреспондент”; Анна Мороз, заместитель главного редактора; Александр Пасховер, обозреватель (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 496-4563 (вн. номер 7418, Олеся Единак), e-mail: yedynak@kpmedia.ua.

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Представительство ЕК в Украине в рамках сотрудничества между Украиной и ЕС проведет конференцию «ЕС - Украина: сотрудничество в инновационной сфере», на которой будут представлены четыре новых проекта содействия инновациям в Украине на общую сумму 12 миллионов евро. Участники: председатель Представительства ЕК Жозе Мануел Пинту Тейшейра, зам.министра экономики Виктор Пантелеенко, зам.министра образования и науки Максим Стриха, зам.председателя Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Светлана Свищева, председатель Государственного агентства по инвестициям и инновациям Людмила Супрун.

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Состоится брифинг на тему: "Изменятся ли правила игры для украинских аудиторов?". Ожидается участие: народного депутата от фракции НУ-НС Николая Катеринчука; народного депутата фракции БЮТ Андрея Шкиля; председателя Совета предпринимателей при КМУ Оксаны Продан; старшего партнера Аудиторской фирмы "ОЛ.ГА Аудит", члена Аудиторской Палаты Украины Алексея Гачковского; управляющего партнера аудиторской фирмы PSP Audit Дмитрия Сушко; председателя правления Совета независимых бухгалтеров и аудиторов Елены Макеевой.

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В ГНАУ будет работать прямая телефонная линия по вопросам контроля за правильностью и полнотой использования органами Государственной налоговой службы права взыскания налогового долга, а также по контролю за соблюдением условий договоров о рассрочке и отсрочке налоговых обязательств (долга) налогоплательщиков на условиях налогового кредита. Планируется, что в работе примут участие: зам..председателя ГНА Украины Олег Матвеев и директор Департамента погашения просроченных налоговых обязательств Николай Чмерук.

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