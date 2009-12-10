Сегодня Ющенко поедет в Прикарпатье

На 70-ю годовщину Ивано-Франковской обл.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что по случаю 70-й годовщины образования Ивано-Франковской области глава государства вручит государственные награды Украины работникам предприятий, учреждений и организаций региона. Также в Ивано-Франковской области В.ЮЩЕНКО примет участие в работе регионального форума Конгресса украинской интеллигенции.

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