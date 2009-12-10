Порошенко обсудил с Клинтон стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и госсекретарь США Хилари КЛИНТОН обсудили вопросы стратегического партнерства стран.

Как передает корреспондент УНИАН, их встреча состоялась в Вашингтоне во время рабочего визита украинского министра в США.

В частности, руководители внешнеполитических ведомств Украины и США обсудили вопросы американских гарантий безопасности Украины в связи с перезаключением договора между США и Россией относительно сокращения стратегического вооружения, а также возобновления сотрудничества Украины и США в демонтаже ракет типа «Скад».

Х.КЛИНТОН поблагодарила Украину за вклад в международные миротворческие миссии в Косово, Либерии, Судане, а также за помощь в Афганистане.

Во время встречи, которая прошла при участии спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам энергетики в Евразии Ричарда МОРНИНГСТАРА, П.ПОРОШЕНКО и Х.КЛИНТОН обсудили энергетическую безопасность и энергетическую независимость Украины.

Х.КЛИНТОН заверила, что США поддерживают интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз и довольны демократическим развитием страны. «Мы аплодируем развитию свободной прессы и активной политической культуры в Украине», - сказала она.

Х.КЛИНТОН выразила надежду, что президентские выборы в Украине пройдут честно и прозрачно. Она заверила, что США готовы сотрудничать с любым победителем выборов. «Украинцы должны решить, кто будет их лидером, обещание Помаранчевой революции, которое растрогало многих из нас, заключается в том, что народ Украины имеет право выбирать лидера без вмешательств и без фальсификаций», - отметила госсекретарь США.

Со своей стороны П.ПОРОШЕНКО поблагодарил США за поддержку Украины и за производительный диалог по ряду вопросов.

Он также отметил демократические достижения Украины в установлении свободы прессы, равного доступа кандидатов к СМИ. «Это первые президентские выборы в Украине, когда никто не знает, кто будет Президентом. Это также является проявлением демократии», - саказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр иностранных дел также пригласил государственного секретаря США посетить Украину в удобное для нее время.