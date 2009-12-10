Германия. В ноябре-2009 потребительские цены выросли на 0,3%

Германия. В ноябре 2009 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского Союза, выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года,

Комментарий. Это подтверждает, что экономика Германии вышли из стадии дефляции. В данном случае, рост цен будет хорошим стимулом для ускорения восстановления бизнеса в Германии в следующем году.