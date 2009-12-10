Япония. Во ІІ кв. 2009 фингода рост ВВП составил 0,3%

Япония. Во втором квартале 2009 финансового года, который начался в Японии 1 апреля этого года, рост ВВП составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В пересчете на год это дает рост ВВП 1,3% .

Комментарий. Аналитики и бизнес ждал более высокого показателя роста ВВП Японии. Но прогнозы оказались слишком оптимистическими. Экономика Японии имеет ряд положительных успехов, но в целом пока, ей сложно конкурировать с Китаем за рынки потребления.