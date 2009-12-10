Япония. Во ІІ кв. 2009 фингода рост ВВП составил 0,3%

10:56, 10 декабря 2009
Разное
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Япония. Во втором квартале 2009  финансового года, который начался в Японии 1 апреля этого года,  рост ВВП составил  0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В пересчете на  год это дает рост ВВП 1,3% .

Комментарий.  Аналитики и бизнес ждал более высокого показателя роста ВВП Японии. Но прогнозы оказались слишком оптимистическими. Экономика Японии имеет ряд положительных успехов, но в целом пока, ей сложно конкурировать с Китаем за рынки потребления.

 

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