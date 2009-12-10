Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре-2009 составило -3,213 млрд.фунтов

Великобритания. Сальдо торгового баланса Великобритании в октябре 2009 года составило минус 3,213 млрд. фунтов стерлингов.

Комментарий. Отрицательный торговый баланс Великобритании в целом соответствует ее экономической модели и положительно влияет на фунт стерлингов. И аналитики, и бизнесмены не ожидают, что в ближайшем будущем это сальдо будет положительным.