Австралия. В ноябре-2009 уровень безработицы упал до 5,7%

Австралия. В ноябре 2009 года в Австралии уровень безработицы упал до 5,7%, по сравнению с 5,8%, который был в октябре этого года.

Комментарий. Экономика Австралии очень удачно вышла из кризиса. Рост занятости в этой стране вызывает зависть у европейских стран и США. С такими темпами снижения уровня безработицы Австралия может стать первой крупной развитой страной, которая окончательно вышла из кризиса.