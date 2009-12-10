Украина. В январе-ноябре-2009 индекс с/г производства вырос на 18%

Украина. По итогам ноября 2009 года индекс объемов сельскохозяйственного производства в Украине остался неизменным по отношению с октябрем текущего года. За период январь-ноябрь 2009 года этот индекс вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидеры роста с/х производства Черкасская, Ивано-Франковска и Винницкая область. Лидеры падения с/х производства Луганская, Запорожская и Харьковская область.

Комментарий. Кризис оказался очень хорошим стимулятором для с/х производства. Было бы очень положительно, чтобы этот темп роста не растерялся в следующем году.