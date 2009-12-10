Украина. Поголовье КРС сократилось, свиней и птицы - выросло

11:03, 10 декабря 2009
Разное
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Украина. По состоянию на  1 декабря 2009 года поголовье крупного рогатого скота  сократилось на 3,3%  по сравнению с прошедшим годом. В тот же момент поголовье свиней выросло на 9%, а птицы на 6,5%. 

Комментарий. Произошла частичная замена структуры выращивания животных в Украине. Уменьшение поголовья КРС и увеличение поголовья птицы и свиней вызвано ценовой эффективности выращивание тех или иных животных. В целом же украинское  животноводство развивается успешно и в условиях кризиса.

 

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