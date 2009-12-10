Украина. В январе-ноябре-2009 производство мяса (живой вес) упало на 0,4%
11:05, 10 декабря 2009Разное
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Украина. По итогам января-ноября 2009 года производство мяса (в живом весе) упало на 0,4%, производство молока на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А производство яиц выросло на 6%.
Комментарий. Это падение производства мяса и молока носит очень значительный характер и в целом отражает общую тенденцию застоя в экономике Украины в связи с кризисом. В любом случаи, в начале года ожидали куда большего падения производства мяса и молока, но прогноз оказался слишком пессимистичным для украинской экономики.
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