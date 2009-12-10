США. В октябре-2009 запасы товаров на оптовых складах увеличились на 0,3%
11:07, 10 декабря 2009Разное
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США. В октябре 2009 года запасы товаров на оптовых складах в США увеличились на 0,3%. В сентябре это показатель упал на 0,8%.
Комментарий. Рост запасов в США настораживает. В условиях кризиса, когда проблема сбыта продукции стоит очень остро, увеличение запасов может рассматриваться, как затоваривание рынка и симптом к новой волне кризисе перепроизводства.
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