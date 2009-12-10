Франция. В октябре-2009 сальдо торгового баланса составило -4,4 млрд.евро

Франция. В октябре 2009 года сальдо торгового баланса составило минус 4,4 млрд. евро.

Комментарий. Все понимали, что сальдо торгового баланса Франции будут отрицательным, но никто ожидал столь большого отрицательного сальдо. Аналитики прогнозировали сумму отрицательного баланса в несколько раз меньше. Такой результат крайне негативно повлиял на настроения бизнесменов во Франции.