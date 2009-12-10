Германия. С начала года почасовые затраты на рабочую силу выросли на 4,8%

11:09, 10 декабря 2009
Разное
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Германия. По итогам третьего квартала 2009 года почасовые затраты на рабочую силу остались неизменными по сравнению со вторым кварталом этого года. С начала года почасовые затраты на рабочую силу выросли на 4,8%.   

 

Комментарий. Высокий уровень безработицы в Германии тормозит рост заработной платы в стране. А это в свою очередь, не позволяет  бизнесу наращивать объемы продаж, которые и так находятся на низком уровне.

 

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