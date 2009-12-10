Германия. С начала года почасовые затраты на рабочую силу выросли на 4,8%

Германия. По итогам третьего квартала 2009 года почасовые затраты на рабочую силу остались неизменными по сравнению со вторым кварталом этого года. С начала года почасовые затраты на рабочую силу выросли на 4,8%.

Комментарий. Высокий уровень безработицы в Германии тормозит рост заработной платы в стране. А это в свою очередь, не позволяет бизнесу наращивать объемы продаж, которые и так находятся на низком уровне.