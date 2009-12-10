Украина. В январе-ноябре-2009 производство электроэнергии упало на 11,3%

11:11, 10 декабря 2009
Разное
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Украина. За январь-ноябрь 2009 года объем производства электрической энергии электростанциями Украины  уменьшился на 11,3%, по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий.В этом году промышленность - основной потребитель электроэнергии - не нуждалась в таких больших объемах. Падение производства электроэнергии, как нельзя четко показывает реальное падение производства в Украине в условиях кризиса.

 

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