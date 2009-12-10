Украина. В январе-ноябре-2009 производство электроэнергии упало на 11,3%

Украина. За январь-ноябрь 2009 года объем производства электрической энергии электростанциями Украины уменьшился на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий.В этом году промышленность - основной потребитель электроэнергии - не нуждалась в таких больших объемах. Падение производства электроэнергии, как нельзя четко показывает реальное падение производства в Украине в условиях кризиса.