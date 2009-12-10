Украина. В январе-ноябре-09 заводы снизили производство свекловичного сахара на 17%

Украина. По итогам январь-ноября 2009 сахарные заводы Украины произвели свекловичного сахара на 17% меньше, чем на ту же дату в 2008 году.

Комментарий. Падение объемов производства сахара - это извечная проблема украинской экономики. Уже давно назрела необходимость отказаться от производства нерентабельного свекловичного сахара и перейти, как вся мировая экономика, на тростниковый сахар.