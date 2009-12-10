Количество жертв пожара в Перми достигло 134

Число жертв пожара в клубе "Хромая лошадь" в Перми достигло 134, сообщил в четверг РИА Новости по телефону сотрудник пресс-службы администрации Пермского края.

ЧП в Перми произошло в ночь на 5 декабря. По предварительным данным, причиной происшествия стали нарушения при использовании пиротехники в помещении. "Скончались Сергей Чекрышкин (находился в Москве) и Ольга Вяткина (Санкт-Петербург)", - сказал собеседник агентства.

В связи с трагедией в Перми правительство Пермского края приняло решение сложить полномочия. На период проведения следственных действий губернатор региона Олег Чиркунов поручил членам правительства продолжить работу в статусе исполняющих обязанности. Он также заявил, что готов поставить перед президентом вопрос о доверии.

Столь крупного по числу жертв пожара в стране не было уже полвека. Последняя сопоставимая по масштабу трагедия была в 1961 году: 4 ноября произошел пожар в деревне Эльбарусово в Чувашии. Тогда в результате пожара в деревянной школе погибли 110 человек, в том числе 106 детей.