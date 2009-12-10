Ющенко призывает сплотиться вокруг демократического выбора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинцев с Международным днем прав человека и 61-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

“Сегодня мы утвердились как демократическое государство, положили конец любым формам политических преследований. Нормой стали свобода слова, совести и выбора. Но мы еще должны научиться пользоваться полученными правами, чтобы не бояться и не молчать, когда их нарушают или пытаются вернуть нас к прошлому. Такие вещи, как пренебрежение правами человека, депутатский и чиновнический произвол, коррупция на всех уровнях власти должны быть забыты навсегда. Достичь этого можем, лишь объединив усилия, как общество свободных и гордых граждан, осознающих свою силу и ответственность”, – говорится в обращении Президента.

“Все мы должны помнить, что права и свободы - это не только декларация. Это призыв к действию. Нельзя опускать руки и с безразличием смотреть на существующее положение вещей. Мы должны сами изменить его к лучшему, сами обеспечить себе и нашим детям достойное будущее.

Накануне президентских выборов призываю все государственные структуры, политические силы, неправительственные организации объединить усилия, чтобы гарантировать полную реализацию права граждан на свободный и демократический выбор. Как Президент я твердо стою, и буду стоять на принципах демократии, буду защищать интересы человека и государства.

Верю, что вместе мы сохраним и приумножим достояния демократической Украины, в которой право, закон и свобода всегда будут высшей ценностью”, – заявил В.ЮЩЕНКО.