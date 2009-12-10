Главное на 10 декабря (день)

Хроника дня

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Газовщики на митинге возле НКРЭ потребовали убрать с рынка посредника ДП «Нафтогазмережы»; НКРЭ перенесла рассмотрение вопроса по «Нафтогазмережі»; вчера на спецаукционе Нацбанк продал 13 млн. долл.; сегодня в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по экономике

ТЭК: Работники газовых хозяйств Украины собрали более 50 тыс. подписей с требованием к органам власти устранить посредническую структуру ДП «Нафтогазмережи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Профсоюза работников газовых хозяйств Украины Олег АГРБА сегодня на митинге под зданием Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

«Кампания стартовала в начале недели. На сегодня под обращением трудовых коллективов подписалось более 50 тысяч работников. В ближайшее время требования к органам власти поддержат практически все газовики страны. Мы настаиваем на отмене постановлений Кабинета министров №775 и №1241, которыми прикрываются рейдерские атаки на газовые хозяйства», - отметил О.АГРБА.

При этом он добавил, что «сегодня мы пикетируем НКРЭ, поскольку именно этот орган за последние полтора года сознательно не пересматривал тарифы обл- и горгазам, фактически доводил отрасль до банкротства. Понятно для чего это делалось. Нужно было уничтожить создаваемую десятилетиями систему, чтобы расчистить путь для нового посредника - «Нафтогазмережи», - заявил глава отраслевого профсоюза.

О.АГРБА считает, что чиновники НКРЭ должны понести ответственность за техногенную ситуацию в Винницкой области.

«В конце ноября, не имея законных оснований, кулуарно комиссия отбирает лицензию у компании «Винницагаз» и отдает ее филиалу «Нафтогазмережи». Сегодня в области работают два аварийных номера – 04 и 10-04, люди получают по две расчетных книжки, и при этом не понимают, кто приедет к ним на вызов в случае аварийной ситуации – филиал или облгаз. Кто в таком случае будет отвечать, если начнутся аварии? Чиновники НКРЭ, Кабинет министров, "Нафтогаз"?», - отметил он.

Также О.АГРБА заявил, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» отказалось от взятых на себя обязательств перед профсоюзами.

«По протоколу договоренностей руководители НАК, лично Олег ДУБИНА, брали на себя обязательства, что создание новой структуры не приведет к безработице в отрасли. Цену обещаниям мы видим на примере созданного винницкого филиала «Нафтогазмережи», где штатные нормативы предполагают почти двукратное уменьшение численности персонала по сравнению с облгазом», - добавил глава профсоюза.

Напомним, 9 декабря Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том что, с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста. Основные требования от органов власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника – «Нафтогазмережи».

После этого пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что считает недопустимым использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого не существует никаких предпосылок.

По сообщению компании, согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, которые касаются работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи», все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережи».

НАК «Нафтогаз Украины» также считает, что заявленная акция протеста является очередной попыткой так называемых «оффшорных» владельцев некоторых облгазов и их подчиненных сохранить контроль над предприятиями и предотвратить реформирование внутреннего газового рынка в целом.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнения Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования.

НКРЭ перенесла рассмотрение вопроса по «Нафтогазмережі» Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) перенесла рассмотрение вопроса о расширении территории лицензионной деятельности Черновицкого филиала дочернего предприятия НАК «Нафтогаз Украины» «Нафтогазмережі» на следующее заседание, которое состоится 17 декабря т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Рассмотрение данного вопроса перенесено в связи с неподготовленностью представителей филиала к предоставлению ответов на уточняющие вопросы членов комиссии.

Черновицкий филиал «Нафтогазмережі» просил регулятора расширить свою лицензионную деятельность на 21 населенный пункт в Черновицкой области.

Сегодняшнее заседание НКРЭ сопровождалось пикетом представителей профсоюзов газоснабжающих компаний, в частности, «Винницагаза» и «Хмельницкгаза», которые требовали от регулятора не содействовать процессу возвращения распределительных сетей, арендовавшихся облгазами, в управление НАК «Нафтогаз Украины».

В пикете принимало участие около 200 человек. Они держали в руках плакаты «Урядовці, ви відповідальні за безпеку газопостачання і спокій громадян України» и скандировали «Нас дістали – Кальченка на нари», «Кальченко и Дубина – ганьба України».

В самом заседании комиссии приняли участие народные депутаты Александр ВОЛКОВ и Эльбрус ТАДЕЕВ (фракция Партии регионов), которые просили членов комиссии обстоятельно подойти к вопросу передачи газораспределительных сетей на баланс НАК «Нафтогаз Украины». По их мнению, данная инициатива приведет к ухудшению газоснабжения конечных потребителей, в том числе и населения. Кроме того, в заседании приняли участие около 20 руководителей обл- и горгазов, которые поддерживали предложения народных депутатов и эмоционально реагировали на высказывания руководителя Черновицкого филиала «Нафтогазмережи».

Напомним, вчера, 9 декабря, Профсоюз работников газовых хозяйств Украины заявил о том что, с 10 декабря в Украине стартует бессрочная акция протеста. Основные требования от органов власти: принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника – «Нафтогазмережи».

После этого пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что считает недопустимым использование некоторыми руководителями профсоюзов трудовых коллективов газовых предприятий в акциях протеста, поскольку для этого не существует никаких предпосылок.

По информации компании, согласно протоколу договоренностей между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины от 6 октября 2009 года «Относительно решения социальных вопросов, которые касаются работников открытых акционерных обществ, которые будут приняты на работу в ДП «Нафтогазмережи», все работники облгазов, которые будут высвобождены в связи с передачей государственного имущества, будут трудоустроены в ДП «Нафтогазмережи».

НАК «Нафтогаз Украины» также считает, что заявленная акция протеста является очередной попыткой так называемых «оффшорных» владельцев некоторых облгазов и их подчиненных сохранить контроль над предприятиями и предотвратить реформирование внутреннего газового рынка в целом.

"Кременчуггаз" планирует в 2010 г. получить 10 млн. грн. убытков В 2010 году, в соответствии с утвержденным финансовым планом, ОАО «Кременчуггаз» планирует получить 10 млн. грн. убытков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности председателя правления предприятия Богдан ОКСЕНЕНКО.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» предоставил основные прогнозные показатели деятельности «Кременчуггаза» на 2010 год. На основании этих показателей предприятие разработало финансовый план на следующий год, в котором зафиксировано 10 млн. грн. убытков. И, как сообщил Б.ОКСЕНЕНКО, «Нафтогаз Украины» этот финансовый план принял.

Б.ОКСЕНЕНКО считает, что правительство преднамеренно доводит к развалу, банкротству и ликвидации газотранспортную систему страны. «За 9 месяцев этого года мы получили убыток от операционной деятельности 4,4 млн. грн., по отрасли - 1,25 млрд. грн.. Причина убыточности - несоответствие тарифов на транспортировку и поставку газа. За 10 месяцев мы недополучили более 16 млн. грн. тарифной выручки», - сказал Б.ОКСЕНЕНКО.

По его словам, предприятие неоднократно обращалось в НКРЭ с просьбой повысить тариф и привести его к экономически обоснованному, но в ответ получили отказ.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации ”Кременчуггаз” (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге Полтавской области.

51% акций ”Кременчуггаза” владеет НАК ”Нафтогаз Украины”, номинальными держателями 27,973% является АКБ ”Трансбанк” (г. Киев) и 13,309% - ОАО ”Межрегиональный фондовый союз” (г. Киев).

Акционеры «Укрнафты» на собрании распределят прибыль за 2006-2008 гг. Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» на внеочередном собрании, которое назначено на 26 января 2010 года, планируют рассмотреть вопрос распределения прибыли за 2006-2008 годы.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в издании "Ведомости ГКЦБФР".

Как отмечается в сообщении, в повестку дня собрания включены 13 вопросов:

отчет правления ОАО «Укрнафта» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007-2008 гг.; отчет правления компании о деятельности дочерних предприятий и предприятий, созданных с участием ОАО «Укрнафта»; отчет наблюдательного совета ОАО «Укрнафта» о проведенной работе за 2007-2008 гг.;

отчет ревизионной комиссии компании о проведенной работе за 2006-2008 гг. и ее выводы относительно годового отчета и баланса общества за 2006-2008 гг.; утверждение годового отчета, баланса ОАО «Укрнафта» за 2006-2009 гг.; распределение прибыли ОАО «Укрнафта» за 2006-2008 гг., утверждение срока и порядка выплаты дивидендов;

внесение изменений и дополнений в устав и внутренние положения ОАО «Укрнафта»;

отзыв и избрание председателя и членов наблюдательного совета ОАО «Укрнафта»;

отзыв и избрание председателя и членов ревизионной комиссии; отзыв и избрание председателя правления ОАО «Укрнафта»; об обязательстве ОАО «Укрнафта» до 1 июля 2010 года провести международный аудит и предоставить НАК «Нафтогаз Украины» финансовую отчетность общества за 2009 год, составленную по международным стандартам, с целью консолидации; о выполнении коллективного договора, состоянии производственных фондов, уровне оплаты труда работников производственной сферы "Укрнафты"; о заключении соглашения между ОАО «Укрнафта», миноритарными акционерами и собственником контрольного пакета акций компании о взаимопонимании и сотрудничестве.

Напомним, с начала года не состоялись четыре назначенных собрания акционеров ОАО «Укрнафта» из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Финансы: На спецаукционе 9 декабря Нацбанк продал 13 млн. долл.

Национальный банк Украины вчера, 9 декабря, на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 12,963 млн. долл. по курсу 7,99 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе принял участие 51 банк.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

ПИБ досрочно вернул НБУ 300 млн. грн. рефинансирования

«Проминвестбанк» вчера, 9 декабря, досрочно вернул Национальному банку Украины 300 млн. грн. рефинансирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, таким образом, банк полностью рассчитался с Нацбанком по кредиту, срок возврата которого истекает в декабре этого года.

На сегодняшний день «Проминвестбанк» погасил уже 4,7 млрд. грн. от общего объема рефинансирования Национального банка Украины в 7 млрд. грн., которые ему были предоставлены в конце 2008 года.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» ("Проминвестбанк") создан в 1992 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,582 млрд. грн., обязательства – 28,477 млрд. грн., собственный капитал – 2,326 млрд. грн.

Убыток банка по итогам января-сентября 2009 года составил 1,319 млрд. грн.

По состоянию на 22 октября 2009 года уставный капитал банка составлял 5,3 млрд. грн. На эту же дату крупнейшим акционером банка являлась государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) с долей в уставном капитале "Проминвестбанка" 93,84%.

Cегодня в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по экономике

В Стокгольме вручат Нобелевские премии по литературе, медицине, физике, химии и экономике

Киев. 10 декабря. УНИАН. Нобелевские премии 2009 года в области литературы, медицины, физики, химии, а также экономическая премия, учрежденная в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле, будут вручены сегодня в Стокгольме.

Как сообщает РИА «Новости», церемония награждения состоится в Концертном зале шведской столицы. Из рук Короля Швеции КАРЛА XVI ГУСТАВА каждый из лауреатов получит Нобелевский диплом, медаль и документ, подтверждающий присужденную лауреату сумму.

Сумма Нобелевской премии этого года в каждой из номинаций составила 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона евро). Эти деньги многие из лауреатов этого года поделили между собой.

День 10 декабря считается кульминационным в программе Нобелевской недели, проходящей в этом году в столицах Швеции и Норвегии с 6 по 12 декабря.

Именно 10 декабря - в день кончины основателя Нобелевских премий Альфреда Нобеля - проходят церемонии награждения лауреатов. Четыре из пяти завещанных Нобелем премий (по литературе, медицине или физиологии, химии и физике) по желанию самого учредителя вручаются в Стокгольме, и одна из них - премия мира, лауреатом которой в этом году стал Президент США Барак ОБАМА, вручается в Осло.

Политика: Порошенко обсудил с Клинтон стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и госсекретарь США Хилари КЛИНТОН обсудили вопросы стратегического партнерства стран.

Как передает корреспондент УНИАН, их встреча состоялась в Вашингтоне во время рабочего визита украинского министра в США.

В частности, руководители внешнеполитических ведомств Украины и США обсудили вопросы американских гарантий безопасности Украины в связи с перезаключением договора между США и Россией относительно сокращения стратегического вооружения, а также возобновления сотрудничества Украины и США в демонтаже ракет типа «Скад».

Х.КЛИНТОН поблагодарила Украину за вклад в международные миротворческие миссии в Косово, Либерии, Судане, а также за помощь в Афганистане.

Во время встречи, которая прошла при участии спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам энергетики в Евразии Ричарда МОРНИНГСТАРА, П.ПОРОШЕНКО и Х.КЛИНТОН обсудили энергетическую безопасность и энергетическую независимость Украины.

Х.КЛИНТОН заверила, что США поддерживают интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз и довольны демократическим развитием страны. «Мы аплодируем развитию свободной прессы и активной политической культуры в Украине», - сказала она.

Х.КЛИНТОН выразила надежду, что президентские выборы в Украине пройдут честно и прозрачно. Она заверила, что США готовы сотрудничать с любым победителем выборов. «Украинцы должны решить, кто будет их лидером, обещание Помаранчевой революции, которое растрогало многих из нас, заключается в том, что народ Украины имеет право выбирать лидера без вмешательств и без фальсификаций», - отметила госсекретарь США.

Со своей стороны П.ПОРОШЕНКО поблагодарил США за поддержку Украины и за производительный диалог по ряду вопросов.

Он также отметил демократические достижения Украины в установлении свободы прессы, равного доступа кандидатов к СМИ. «Это первые президентские выборы в Украине, когда никто не знает, кто будет Президентом. Это также является проявлением демократии», - саказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр иностранных дел также пригласил государственного секретаря США посетить Украину в удобное для нее время.

Земельный рынок: КС начал рассмотрение дела о полномочиях местных властей в земельных вопросах

Киев. 10 декабря. УНИАН. Сегодня Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению Высшего административного суда Украины об официальном толковании положений ч. 1 ст. 143 Конституции Украины, пунктов «а», «б», «в», «г» ст. 12 Земельного кодекса Украины, пункта 1 ч. 1 ст. 17 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель Высшего административного суда Украины Любовь ГОНЧАР отметила, что ВАСУ объясняет практическую необходимость в официальном толковании указанных положений необходимостью определить компетенцию административных судов во время судебной защиты прав и интересов физических и юридических лиц с целью содействия одинаковому и правильному применению законодательства судами и выработки единой судебной практики по этим вопросам.

В частности, споры, касающиеся земельных вопросов, рассматриваются судами трех юрисдикций (гражданским, хозяйственным и административным).

По мнению автора представления, Верховный суд Украины в своих решениях высказывал противоположные по сути правовые позиции касательно аналогичных спорных вопросов. ВАСУ считает, что органы местного самоуправления при рассмотрении земельных споров выступают органами властных полномочий и не являются собственниками земли, что обязывает эти дела рассматривать в административных судах согласно Кодексу административного судопроизводства.

Л.ГОНЧАР отметила, что земля является собственностью народа, а органы местного самоуправления выполняют властные управленческие функции, представляя интересы собственников земли. Представитель ВАСУ считает, что рассматриваемую проблему невозможно решить путем дополнительных изменений законодательства.

Судьей-докладчиком по делу выступает Владимир КАМПО.

Как сообщал УНИАН, ВАСУ просит КС дать официальное толкование указанных положений в аспекте вопросов:

следует ли из слов «решают другие вопросы местного значения, отнесенные законом к их компетенции», изложенных в части первой статьи 143 Конституции Украины, что органы местного самоуправления являются субъектами властных полномочий при решении других вопросов местного значения в процессе реализации своих полномочий в сфере земельных отношений;

следует ли из положений пунктов «а», «б», «в», «г» статьи 12 Земельного кодекса Украины, что орган местного самоуправления при осуществлении указанных в этих положениях полномочий выступает как субъект властных полномочий;

относится ли к компетенции административных судов в аспекте части первой статьи 17 Кодекса административного судопроизводства Украины рассмотрение споров о признании недействительными решений (действий, бездеятельности) органов местного самоуправления, которыми нарушаются права физических и юридических лиц в сфере регулирования земельных отношений.

ЧП: Количество жертв пожара в Перми достигло 134

Число жертв пожара в клубе "Хромая лошадь" в Перми достигло 134, сообщил в четверг РИА Новости по телефону сотрудник пресс-службы администрации Пермского края.

ЧП в Перми произошло в ночь на 5 декабря. По предварительным данным, причиной происшествия стали нарушения при использовании пиротехники в помещении. "Скончались Сергей Чекрышкин (находился в Москве) и Ольга Вяткина (Санкт-Петербург)", - сказал собеседник агентства.

В связи с трагедией в Перми правительство Пермского края приняло решение сложить полномочия. На период проведения следственных действий губернатор региона Олег Чиркунов поручил членам правительства продолжить работу в статусе исполняющих обязанности. Он также заявил, что готов поставить перед президентом вопрос о доверии.

Столь крупного по числу жертв пожара в стране не было уже полвека. Последняя сопоставимая по масштабу трагедия была в 1961 году: 4 ноября произошел пожар в деревне Эльбарусово в Чувашии. Тогда в результате пожара в деревянной школе погибли 110 человек, в том числе 106 детей.