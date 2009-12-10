Анонс на 11 декабря

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Ривненской области. Планируется, что в Ривне Глава государства примет участие в торжествах по случаю 70-летия образования Ривненской области. Президент вручит государственные награды работникам предприятий, учреждений и организаций региона.

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Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в открытии гипермаркета «Эпицентр» (ул. Берковецкая, 6).

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Состоится презентационный рейс новой украинской авиакомпании «ЮТейр-Украина» по маршруту Киев (Жуляны) - Луганск. Перед отправлением самолета планируется проведение презентации авиакомпании и брифинг для представителей СМИ при участии руководителей Госавиаадминистрации и авиакомпании.

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: «Об организации встречи Нового 2010 года и зажжения Главной елки города, праздновании Рождества Христова и Крещения»; «Об осуществлении мероприятий по обследованию и снятию аварийных, сухостоев и фаутных деревьев в г. Киеве».

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Пресс-конференция на тему: “Законодательные аспекты отключения нелегально ввезенных сотовых аппаратов от услуг мобильной связи”. Участники: Павел Слободянюк, начальник ГП „Украинский государственный центр радиочастот”; Татьяна Дуля, зам.начальника юридического управления Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины.

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Состоится Национальный круглый стол по разработке и внедрению национальной модели профилактики ВИЧ/СПИДа среди подростков. Участники: зам.. министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна Кондратюк, директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи Наталия Лукьянова, председатель представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо. После завершения представители СМИ смогут посетить Киевский городской левобережный центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи и «Центр экстренной помощи детям», где находятся дети и молодые люди, которые живут и работают на улице.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Центра исследований армии, конверсии и разоружения на тему: «Украина - Китай. Возможности стратегического партнерства в военно-политической и военно-технической сферах». Эксперты ЦИАКР дадут оценку возможности стратегического партнерства Украины с Китаем в военно-политической и военно-технической сферах, в том числе, приобретения новых форм политических гарантий суверенитета Украины и осуществления проектов перевооружения ВСУ при участии Китая. Журналисты получат брошюру - исследование «Украина-Китай. От проектов к стратегическому партнерству». В пресс-конференции примут участие директор ЦИАКР Валентин Бадрак, руководитель исследовательских программ ЦИАКР Сергей Згурец (ул.Крещатик 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверения.

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Состоится брифинг на тему: «Украина: денежно-валютные итоги 2009-го года и прогноз на первый квартал 2010-го года». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB».

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто ”заказал” Анатолия Бандуру?”. Родственники погибшего 22 марта 2005 года бывшего руководителя Азовского пароходства Анатолия Бандуры подают жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу нарушения положения Статьи 13 Европейской конвенции по правам человека о праве граждан Украины на эффективное расследование уголовных дел”. Почему прокуратура так долго и безуспешно расследует дело о заказчиках убийства? Кто извлек наибольшую выгоду из того, что был устранен человек, который мешал разворовыванию Азовского морского пароходства? Исполнители уже наказаны, когда накажут заказчиков? В работе примет участие Иван Лозовый, представитель семьи Анатолия Бандуры перед Европейским судом по правам человека (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 066-544-1548. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция народного депутата Украины Антона Яценко на тему: "О необходимости внедрения государственной монополии на осуществление лотерейной деятельности и отстранения отдельных коммерческих структур, которые злоупотребляют на этом рынке".

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