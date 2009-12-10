Главное на 10 декабря (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0170/8,0330 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0055/8,0145 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9840/7,9985 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2622/0,2628 грн./рубль, а к 12:00 цены упали – 0,2617/0,2621 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2626/0,2630 грн./долл. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,45 рублей за доллар (+0,0501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4755 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7880/11,8160 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,7770/11,7925 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,7605/11,7850 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, по итогам торгов на межбанке средневзвешенный курс доллара США составил 7,995198 грн./долл.

Национальный банк Украины сообщает о сокращении перечня валютных операций с использованием инвестиционных счетов, в связи со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI).

В телеграмме Нацбанка от 10 декабря, переданной УНИАН, говорится, что нормативно-правовые акты НБУ касательно порядка иностранного инвестирования в Украину действуют только в той части, которая не противоречит вышеуказанному Закону.

НБУ просит коммерческие банки воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка от 10 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

Нацбанк отмечает, что действующее законодательство Украины не позволяет осуществлять переводы за пределы Украины в гривне, поэтому данная услуга системы Western Union предоставляет возможность банку лишь принять от инициатора перевода средства в гривне, а отправить за границу перевод можно исключительно в иностранной валюте.

В Нацбанке подчеркивают, что новая услуга по международному переводу должна быть прозрачной для клиента, то есть он должен поставить свою подпись под информацией о курсе гривни к иностранной валюте и сумме в иностранной валюте, которая будет выплачена получателю перевода.

«Следует отметить, что бланк системы Western Union, который оформляется при осуществлении международного перевода, а также заявление на перевод, которое формируется программным комплексом системы Western Union и подписывается инициатором перевода, не содержат вышеупомянутой информации, – сказано в телеграмме. – Национальный банк Украины считает неприемлемым проведение перевода без фиксации курса гривни к иностранной валюте и суммы к получению в иностранной валюте».

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в блокировании диверсификации поставок нефти и газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время интервью Ивано-Франковской областной государственной телекомпании.

«Это политический проект - как не допустить в Украину альтернативные поставки. И кто за этим стоит? ТИМОШЕНКО», - заявил В.ЮЩЕНКО.

В который раз критикуя газовые договоренности между Украиной и Россией, а также затягивание правительством перевода в аверсный режим нефтепровода «Одесса-Броды», В.ЮЩЕНКО заметил, что «ТИМОШЕНКО не глупый человек и хорошо понимает, что переговоры с Россией в таком контексте имеют один довесок – это политика». «Никто так сильно не поддерживает на президентских выборах ТИМОШЕНКО, как Россия, но за это существует плата», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что договоренности по газу на текущий год приводят к убыточности НАК «Нафтогаз Украины». В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что следующим шагом премьер-министра будет или банкротство «Нафтогаза», или создание консорциума с Россией и, возможно, с привлечением к этому проекту Германии или Франции. Он считает, что это будет измена национальным интересам Украины.

«Это те базарные переговоры, за которыми, собственно, стоит политика», - еще раз подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также обвинил Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она заблокировала разработку шельфа Черного моря. «За этим стоит один незаметный для нас проект. Очевидно, если бы тот тендер, который состоялся два с половиной года назад (который выиграла американская компания «Венко» - УНИАН) и не блокирование премьер-министра, у нас бы уже стояли в Черном море три вышки», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что это бы позволило Украине добывать намного больше собственного газа.

Также В.ЮЩЕНКО заметил, что блокирует премьер-министр и проект относительно нефтепровода «Одесса-Броды». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина не может два года начать транспортировку каспийской нефти, поскольку по нефтепроводу «Одесса-Броды» в реверсном режиме поставляется российская нефть, хотя газопровод, по которому бы это было делать намного дешевле, стоит пустой. «Это политические договоренности, которые не позволяют реализовать проект ЕАНТК», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Фондовый рынок

Ассоциация «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) получила сегодня официальную оферту о покупке акций только от российской Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции президент ассоциации ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, официальных предложений от каких-либо других потенциальных инвесторов на данный момент не поступало.

По информации И.ЗАРИ, совет ПФТС буде рекомендовать акционерам одобрить данное предложение ММВБ. По ее данным, ориентировочный размер пакета акций, который планирует приобрести российская биржа, составляет 50% плюс 1 акция. При этом президент ассоциации ПФТС отказалась назвать сумму, предлагаемую ММВБ за данный пакет.

Комментируя распространенную в некоторых СМИ информацию о якобы сделанном другой российской биржей – РТС предложении о покупке, И.ЗАРЯ отметила, что представители РТС просто «сделали телефонный звонок», однако каких-либо официальных предложений от них так и не поступило.

В свою очередь, председатель совета ассоциации ПФТС Борис ТИМОНЬКИН сообщил, что другое предложение – уже от Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ) необходимо рассматривать как предложение о совместном сотрудничестве, а не о покупке.

Выкуп за "Ариану" заплачен

За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

Он отметил, что на завершающем этапе переговоров благодаря возможностям СВР, которая во взаимодействии с партнерскими спецслужбами оказывала судовладельцу содействия в решении широкого круга вопросов, согласованная сумма выкупа – 2,8 млн. долл. - была доставлена на судно воздушным путем.

Он уточнил, что тюк с деньгами был сброшен из самолета в открытое море вблизи «Арианы», а пираты забрали его на катере и сразу же начали считать деньги.

Н.МАЛОМУЖ также напомнил, что сначала пираты требовали выкупы в сумме 10 млн. долл., 6 млн. долл. В свою очередь судовладелец предлагал сначала 850 тыс. долл., дальше - 1,6 млн. доллл., и в результате в ходе переговоров согласовали сумму в размере 2,8 млн. долл.

Уточняя информацию о состоянии здоровья освобожденных моряков, Н.МАЛОМУЖ заметил, что «были осложнения, ситуация непростая, все имеют те или другие стадии заболеваний». «Но критических ситуаций нет», - заверил он.

Н.МАЛОМУЖ также сообщил, что состояние здоровья женщины – члена экипажа, кока, вызывавшее наибольшую обеспокоенность, за последние недели улучшилось благодаря переданным на борт судна лекарствам с помощью испанских партнеров.

У освобожденного из пиратского плена судна «Ариана» нет дизельного топлива, и оно сейчас не может двигаться самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ.

«На судне сейчас, к сожалению, нет дизтоплива, и поэтому нет возможности, чтобы оно двигалось самостоятельно», - сказал В.Чалий.

Он сообщил, что на данное время “Ариану” взяло под охрану одно из португальских судов, задействованных в операции по борьбе с пиратством «Аталанта».

В.ЧАЛЫЙ также отметил, что сумма выкупа за освобождение судна составила около 2,8 долларов США.

На уточняющий вопрос журналистов, всю ли эту сумму уплатил судовладелец, В.ЧАЛЫЙ ответил: «Деньги были переданы судовладельцем, но происхождение денег - это отдельный вопрос».

В.ЧАЛЫЙ выразил надежду, что к Новому году моряки вернутся в Украину.

Он напомнил, что операция по освобождению судна началась сегодня в 6.45 и закончились около 15.00.

Как отметил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергей БОРОДЕНКОВ, пока еще нельзя сказать, к какому именно порту будет двигаться судно.

Он не исключил, что это может быть ближайший порт Момбаса (Кения), в который в свое время после освобождения прибыла «Фаина». «Сейчас этот вопрос прорабатывается», - добавил С.БОРОДЕНКОВ.

(УНИАН)