Открыты два пункта пропуска через украинско-словацкую границу

Сегодня возобновляется движение пешеходов и велосипедистов в пограничных пропускных пунктах „Убля – Малый Березный” и „Вельке Слеменце – Малые Селменцы” через украинско-словацкую государственную границу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, словацкая сторона в связи с обострением эпидемии гриппа в Украине соответствующими правительственными решениями от 3 и 8 ноября закрыла эти два пункта пропуска на общей границе.

По результатам проведенной работы МИД Украины 29 ноября, в соответствии с решением Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Словакии, была возобновлена работа пункта „Убля – Малый Березный” для индивидуального легкового автотранспорта и грузовых автомобилей общей массой до 3,5 тонн.

В соответствии с постановлением правительства Словацкой Республики от 9 декабря №4331/2009 принято решение о возобновлении с 11 декабря движения пешеходов и велосипедистов на пограничных пропускных пунктах „Убля – Малый Березный” (с 7.00) и „Вельке Слеменце – Малые Селменцы” (с 8.00).