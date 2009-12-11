США. В октябре-2009 отрицательное сальдо торгового баланса снизилось на 7,6%

10:39, 11 декабря 2009
Разное
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США. В октябре 2009  года отрицательное сальдо торгового баланса США снизилось на 7,6 % по сравнению с сентябрем текущего года и  составило 32,94 млрд долл.

 Комментарий.Экономика США очень страдает от громадного дефицита торгового баланса.  Чрезмерная зависимость экономики США от импорта делает его уязвимой  и подверженной кризисам. Уменьшение  пагубной привычки американцев жить за счет других, положительно воспринято, как в США, так и на мировом рынке.

 

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