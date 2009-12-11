Италия. В ІІІ кв. 2009 г. ВВП вырос на 0,6% против второго
10:41, 11 декабря 2009Разное
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Италия. В третьем квартале 2009 года ВВП Италии вырос на 0,6% по сравнению с прошедшим кварталом. В тот же время, по сравнению с третьим кварталом 2008 года ВВП Италии упало на 4,6%.
Комментарий. Италия официально может праздновать выход экономики страны из рецессии. Но, пока только официально, еще остается множество проблем в экономике этой страны, чтобы ожидать радикального роста.
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