Италия. В ІІІ кв. 2009 г. ВВП вырос на 0,6% против второго

Италия. В третьем квартале 2009 года ВВП Италии вырос на 0,6% по сравнению с прошедшим кварталом. В тот же время, по сравнению с третьим кварталом 2008 года ВВП Италии упало на 4,6%.

Комментарий. Италия официально может праздновать выход экономики страны из рецессии. Но, пока только официально, еще остается множество проблем в экономике этой страны, чтобы ожидать радикального роста.