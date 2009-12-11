Китай. В январе-ноября-09 выросли промпроизводство, розничный товарооборот, капвложения

Китай. В ноябре 2009 года промышленное производство Китая выросло на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период январь-ноябрь 2009 года выпуск промышленной продукции вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай. За период январь-ноябрь 2009 года объем капитальных вложений в китайскую экономику увеличился за на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай. В ноябре 2009 года оборот розничной торговли Китая вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период январь-ноябрь оборот розничного товарооборота вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Результаты работы экономики Китая в этом году просто поражают и пугают. Фактически весь этот рост был достигнут в условиях дефляции цен и роста безработицы. Кроме того, за счет роста экономики произошел радикальный рост импорта продукции в Китай, что существенно уменьшило внешнеторговый профицит. Дальнейшее развитие экономики Китая в следующем году - это сплошная головоломка, которая будет интриговать весь будущий год.