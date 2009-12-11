Франция. В октябре-2009 промпроизводство упало на 0,8%

Франция. В октябре 2009 года промышленное производство во Франции упало на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцев года. По сравнению с октябрем 2008 года промышленное производство упало на 8,4%.

Комментарий. Французской экономике приходится по-новому завоевывать рынки сбыта своей промышленной продукции. Демпинг китайских и индийских товаров существенно ослабил потенциал французских производителей.