Франция. В октябре-2009 промпроизводство упало на 0,8%

10:51, 11 декабря 2009
Разное
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Франция. В октябре 2009 года промышленное производство во Франции упало на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцев года. По сравнению с октябрем 2008 года промышленное производство упало на 8,4%.  

 

Комментарий.  Французской экономике приходится по-новому завоевывать рынки сбыта своей промышленной продукции. Демпинг китайских и индийских товаров существенно ослабил  потенциал французских производителей.

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