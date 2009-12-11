Россия. В январе-октябре-2009 внешнеторговый оборот уменьшился в 1,7 раза

Россия. В январе - октябре 2009 внешнеторговый оборот России уменьшился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 389,371 млрд долларов. В январе-октябре 2009 экспорт России упал в 1,7 раза, а импорт 1,6 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Падение объемов и экспорта, и импорта вполнее закономерно. Хотя российская экономика выглядит более благоприятно, чем украинская, но проблем хватает и у нее. Поэтому в следующем году российскому бизнесу придется решать много разнообразных проблем, чтобы восстановить докризисный экспортно-импортный потенциал. Хотя и это падение торговли имеет положительный эффект. Уменьшение внешнеторгового оборота положительно сказалось на уменьшении профицита торгового баланса.